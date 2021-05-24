阻撓台灣參加WHA　美駐澳代理大使：全球損失

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文章指出，世界各國都需要學習台灣對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的經驗。他批評中國試圖孤立台灣，一味阻撓台灣參與世界衛生大會（WHA）等國際組織活動，已對全球的衛生保健工作造成損害。
高德曼在文章一開頭就強調「世界各國有很多要向台灣學習的地方」。
高德曼指出，雖然近日台灣確診病例增加，但當局也正努力控制疫情。他說，有別於世界上的不少國家，台灣疫情之所以至今仍未嚴重爆發，是因為台灣嚴格地實施檢測和邊境控制，並且執行強制隔離檢疫和戴口罩，以及採用先進數位技術追蹤潛在感染者。
高德曼認為，台灣由於及時採取抗疫措施，既能保障公共衛生，又能讓經濟保持成長。2020年，台灣是全亞洲經濟成長速度最高的國家。
高德曼說，台灣的抗疫應變表現是全世界最有秩序、最透明和最有效的；本週於日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA），本來是學習台灣經驗的一個好機會。「但不幸地，由於來自中國的政治壓力，台灣被排拒在外；中國阻撓台灣參與WHA的做法，是讓世界衛生組織（WHO）、美國和澳洲蒙受損失。」
高德曼提到，台灣在2009至2016年間是以觀察員身分參與WHA；但由於中國執意以政治理由阻撓台灣參加，讓台灣無法參與全球對抗2019冠狀病毒疾病以及未來其他疫病的工作，這對台灣的2400萬人是不公平的。
高德曼表示，美國和澳洲作為民主陣營的朋友，致力推動台灣參與WHA。高德曼讚揚澳洲「勇敢地」向國際社會倡議獨立調查疫情來源。他也讚揚澳洲支持台灣成為WHO的成員國。
高德曼提醒，台灣有很多可以貢獻國際社會的地方，WHA和其他國際組織排拒台灣是讓全世界變得更不安全和不健康。
高德曼補充，台灣除了自身抗疫有成外，還向其他國家提供協助。台灣總統蔡英文於2020年3月宣示，台灣願意盡一己之力協助保障世界各國民眾的健康；台灣向包括美國等十多個國家提供1000萬片口罩，台灣近日又對印度伸出援手。
高德曼指出，台灣持續被排拒有意義參與國際組織，例如參加WHA，對全世界來說是一項損失。大家除了錯過了參照台灣醫療、生產和技術上的成就之外；也錯過了學習台灣的透明、負責任和效能政治的機會。（編輯：馮昭）1100524