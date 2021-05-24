金門「快篩令」遭CDC撤銷 綠委：別各自為政、亂了方寸
金門縣政府昨日不甩中央「步調一致」的政策，要求自24日起，所有民眾在入境時，除應配合實聯制外，還要接受新冠肺炎快速篩檢；中央流行疫情指揮中心（CDC）在今（24）日凌晨，以強烈措辭，大動作打臉，並撤銷金門縣政府的公告。民進黨立委許智傑則呼籲地方政府不要各自為政、亂了方寸。
記者劉育辰／綜合報導
2021-05-24 11:36:39｜2021-05-24 11:36:48
CDC今日凌晨突發布新聞稿表示，金門縣政府未正式告知並提出書面申請就逕行公告在先，指揮官23日晚間親自致電溝通，仍不依法完備程序於後，故依法撤銷違法處分的公告，以維法制。
許智傑表示，可以理解離島擔心台灣疫情擴散到當地的心情，但希望地方政府能與CDC討論，訂出全國「標準一致、說法一致、腳步一致」的防疫原則，不要操之過急、各自為政、亂了方寸。
此外，《時代雜誌》（Time）日前在報導中指台灣「膨風防疫」，還被「小茶店」瓦解。對此許智傑則說，做得好要稱讚、做不好的要檢討，這次諾富特及茶室風暴確實需要檢討，但台灣的確創造全球最久的零確診連續天數紀錄，「怎麼會是膨風呢？」台灣同島一命、同行同命，希望在最短時間內重回防疫模範生，證明給全世界看。
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