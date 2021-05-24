  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

30元以下泡麵霸主？全場指「4款」經典不敗：就是它了

▲台灣泡麵款式五花八門，就有網友好奇詢問「30元以下泡麵中的霸主？」而引來老饕曝光心目中的答案。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲台灣泡麵款式五花八門，就有網友好奇詢問「30元以下泡麵中的霸主？」而引來老饕曝光心目中的答案。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-24 11:40:10

台灣泡麵款式五花八門，近年來更有不少外國品牌出現，讓民眾的選擇更加多樣。不過，就有一名網友好奇詢問「30元以下泡麵中的霸主？」對此，就引來許多老饕曝光心目中的答案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT八卦板上以「30元以下泡麵中的霸主？」為題發文，好奇詢問「我肚子餓了，我想問大家覺得30元以下的泡麵最好吃是哪款？有沒有卦？」

▲原PO好奇詢問「30元以下泡麵中的霸主？」（圖／翻攝PTT）
▲原PO好奇詢問「30元以下泡麵中的霸主？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，其中「來一客」就被不少老饕點名，直言「就是來一客了」、「來一客，不過份量太少就是」、「來一客，可是吃不飽」、「來一客鮮蝦魚板」、「來一客超好吃，只有份量可以說嘴」、「來一客好吃」。

許多人還提及「統一肉骨茶麵、肉燥麵」兩款泡麵，「統一肉骨茶，最強」、「統一肉骨茶，真的好吃」、「統一肉骨茶」、「統一肉燥」、「統一麵拿來泡，超好吃」；另外有人秒指「維力炸醬麵」，直呼「泡麵最不雷的只有維力」、「肉骨茶、維力炸醬麵」、「絕對是維力啊」。

除了上述品牌，鄉民們也提出不同答案，「香菇肉羹，30元以內唯一4包調味包」、「統一蔥燒牛肉麵」、「十三香，我覺得很讚」、「印尼泡麵」、「味味麵加蛋用煮的，不分價位，它最強」、「我大排骨雞麵，不服來辯」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
0%0%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
100%0%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
33.06%66.94%
2021-05-21-2021-05-24
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀