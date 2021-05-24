疫苗、變種病毒成關鍵　澳、港、台接種意願低疫情恐爆發

新冠肺炎（COVID-19）在全球擴散，像是台灣、澳洲、新加坡等國家，在第一時間封鎖邊境，阻絕病毒入侵，也讓這些國家疫情嚴重程度不及歐美。但有外媒指出，在這些國家中，對於疫苗接種的慾望也普遍較低，台灣、香港、澳洲等地，對於疫苗的猶豫程度過高，恐怕無法有效阻斷病毒傳播鏈。





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根據澳洲「世紀報」與「雪梨晨驅報」等澳洲媒體最新民調指出，澳洲有多達三分之一的民眾不願意接種疫苗，主要原因是擔心疫苗的副作用，也有五分之一的民眾認為，自身染疫的風險低。不少民眾認為，只要持續的關閉邊境，即使疫苗接種推遲也沒有問題。





澳大利亞著名的流行病學家麥克勞（Mary-Louise McLaws）認為這項調查結果對於澳洲的全面復甦非常有害，指出「在澳洲開放邊境時，我們將面臨令人擔憂的各種變種病毒，那些傳染性非常非常強的病毒。我認為，85%的成年人接種疫苗才能抵抗住病毒攻擊。」麥克勞認為。肆虐印度的變種病毒相當可怕，並且有可能會進入澳洲，推遲接種疫苗的時間越長，風險就越大。如果有三分之一的人對於疫苗接種猶豫不決，那澳洲可能將面臨更大且嚴重的感染風險。





除了澳洲之外，紐西蘭以及香港民眾的接種意願比率也相當的低。有跨國民調機構指出，香港的比率僅只有37%，遠低於去年12月時的調查結果。即使在經過3個月的接種之後，香港也只有11%的民眾已經完成接種。





有公衛專家表示，沒有疫情的地區不是得學會與病毒共存，就是必須隔絕於世界之外。加州大學舊金山分校（UCSF）傳染病專家陳子平（Peter Chin-Hong）接受美國媒體採訪時更表示，高傳染性的變種病毒、不夠有效的疫苗，抑或是接種率不夠高，都恐怕都將會造成疫情爆發，陳子平更警告，如果沒有接種疫苗就進行國際旅行，就宛如玩「俄羅斯輪盤」，因為今年疫情在變種病毒因素影響下，已經與去年相當不一樣。



