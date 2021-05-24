快訊／今有334例本土、256例校正回歸！另有新增6例死亡

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指揮中心指出，校正回歸個案256例中，為157例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月14日至5月22日；個案分布以台北市148例最多（以萬華區76例為多），其次為新北市99例（以板橋區34例為多），桃園市6例、苗栗縣2例、台中市1。
指揮中心稱，綜上所有個案，其中萬華活動史相關200例、茶藝館相關34例、某社團相關6例、某水果商相關6例、其他已知感染源138例、關聯不明101例、疫調中105例；相關疫情調查持續進行中。
指揮中心說明，新增6例死亡個案中，案1860為70多歲女性，有胃癌等慢性病史，5月14日採檢，17日確診，19日死亡；案2476為70多歲男性，有扁桃腺惡性腫瘤等慢性病史，5月17日出現發燒症狀並就醫，19日確診，21日死亡；案2720為60多歲男性，5月15日出現咳嗽症狀，16日自行就醫採檢，20日確診，22日死亡；案2825為60多歲男性，有高血壓、肝硬化等慢性病史，5月17日出現發燒症狀， 20日確診，22日死亡；案4162為60多歲女性，有糖尿病、慢性B型肝炎等慢性病史，5月21日有肌肉痠痛、呼吸困難、肺炎等症狀，21日採檢，22日死亡，23日確診；案4284為60多歲男性，有萬華區活動史，5月22日死亡並通報採檢，23日確診。
指揮中心指出，新增5例境外移入病例，分別自菲律賓（案4466）、尼泊爾（案4613）、印度（案4773、案4902、案4914）移入，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告；案4466為菲律賓籍30多歲男性，5月9日來台工作，在台期間並無症狀，5月23日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。案4613為30多歲本國籍男性，5月22日返台，因入境時有症狀，於機場採檢送驗，於今日確診。案4773、案4902、案4914分別為本國籍40多歲、20多歲及50多歲男性，案4773、案4914皆於5月22日返台，入境時並無症狀，入境後至檢疫所集中檢疫並採檢，於今日確診；案4902於5月10日返台，入境後至檢疫所集中檢疫，期間並無症狀，5月23日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。
指揮中心統計，截至目前國內累計36萬4911例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含32萬5070例排除），其中4917例確診，分別為1116例境外移入，3748例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另9例（案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530）移除為空號；確診個案中29例死亡。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。