NBA／擊敗勇士打出氣勢 西區老8灰熊G1力退榜首爵士
在附加賽淘汰金州勇士的曼菲斯灰熊打出信心，今(24)日季後賽首輪強碰西區榜首、全聯盟戰績最好的爵士，一度領先雙位數，儘管差點被逆轉仍以112:109守住勝利拿下G1，先發後衛Dillon Brooks(布魯克斯)攻下全場最高31分。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-24 12:41:36
灰熊雖在首節落後7分，但次節在先發後衛Dillon Brooks帶領下打出32:19逆轉戰局，易籃後更是把領先擴大到雙位數。
不過能登上聯盟榜首的爵士也不是省油的燈，儘管少了因腳踝痠痛缺陣的主控Donovan Mitchell，仍在第四節尾聲急起直追，Bojan Bogdanovic 5罰全中，追到只差1分，無奈Brooks最後4.3秒時切入上籃，Bogdanovic三分球出手落空，無緣追平。
灰熊例行賽對上爵士3場全輸，卻在季後賽打出驚奇，此役致勝功臣Brooks攻下全場最高31分，外帶7籃板2抄截2阻攻，明星後衛Ja Morant挹注24分4籃板4助攻，Jonas Valanciunas繳「雙十」15分12籃板。
爵士方面，Bogdanovic拿下最高29分5籃板，Mike Conley貢獻22分11助攻，明星中鋒Rudy Gobert添11分15籃板。Mitchell因踝傷例行賽最後15場都休兵，還不確定何時能歸隊。