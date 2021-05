加拿大記者出書　揭露中國涉洗錢販毒滲透加國打統戰

加拿大屢屢被稱為國際洗錢天堂,一名加拿大記者庫柏(Sam Cooper)在調查溫哥華賭博以及毒品危險時,抽絲剝繭發現中國政府涉入其中的種種黑幕。庫柏將調查報導寫成了新書《有意無視》(Wilful Blindness : How a Network of Narcos, Tycoons and CCP Agents Infiltrated the West),披露由加拿大、香港、中國組成的國際犯罪網路,如何滲透、利用民主國家來進行牟利。





我是廣告 請繼續往下閱讀

庫柏在2017年開始調查加拿大卑斯省的賭場活動,發現洗錢的資金被用來炒高溫哥華房價以及走私毒品,庫柏從調查案例中發現這其中的幕後黑手之一,就是中國共產黨。庫柏發現參與這些違法行為的人,不但高調出席當地活動,並且與加拿大和中國政治人物都有良好關係,更常常進出溫哥華中國大使館。庫柏認為,中國政府要吸收海外中國人士,讓中國能在各地都具有影響力,而中共中央統戰部便承擔此一任務。





▲《有意無視》新書發表會找來許多中國專家進行探討。(圖/翻攝自網路)

在庫柏的《有意無視》新書發表會上,加拿大前駐華外交官柏頓(Charles Burton)表示好幾年前就有加拿大情報單位發出警示,指出中國官員涉入其中,卻被當成耳邊風。從書中的種種證據顯示,中國政府強大的「遊說者」深入政治、企業、法律等各個領域,阻攔加拿大推出損害中國利益的政策,而這些人也能間接或直接從中國政府獲得好處。





參加新書發表會的專家們更指出,這一連串的犯罪問題不可能在短時間解決,《有意無視》中披露了幫派、犯罪者與企業家、政治家以及中國統戰部沆瀣一氣的醜惡面貌,但是西方國家不了解中國和中共的本質。庫柏更警告,當西方國家為習近平推動「一帶一路」政策時,恐怕也陷入中國的間諜活動和以貿易為名的洗錢活動當中。