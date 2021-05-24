SBL／洋將包辦4年度獎項　唯一本土吳家駿首獲助攻王

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台啤米勒⾃開季以來維持⾼⽔準的表現，於本季賽事中繳出場均貢獻 18.1 分及1.9 阻攻，幫助台啤⼀路過關斬將，並成為本季 SBL 的得分王及阻攻王。米勒將功勞歸於團隊，更表⽰希望可以⽤⾃⼰當例⼦，⿎勵正在追尋夢想的⼈，讓他們更有信⼼以及相信⾃⼰，台啤教練周俊三也對米勒的表現給予相當⾼度的肯定，「米勒的加入提升球隊攻防的戰⼒，同時與球隊的相處也非常融洽，感謝米勒為球隊獲得冠軍並創造聯盟許多紀錄。」
⽽在季後賽加入裕隆的喬丹，在本季例⾏賽中效⼒於璞園時，即展現全⽅位的表現，為本季第⼆位達成⼤三元的選⼿，鞏固籃板的能⼒有⽬共睹，曾單場抓下 29 個籃板，且場均貢獻達 16.2 個籃板，抄截能⼒更是不在話下，繳出場均抄截 2.2 次，全能的⾝⼿⼀舉奪得籃板王與抄截王頭銜。
SBL 年度助攻王則由璞園吳家駿拿下，對於⾸度獲選為助攻王，吳家駿先是感謝媒體的肯定，並提到在這⼀季比賽中學習到很多，從連敗到連勝，經歷許多不同的挑戰，最後他也對球迷喊話：「謝謝各位球迷朋友們的不離不棄，他會虛⼼學習、持續努⼒，在未來的每⼀個賽季都讓⼤家看到更好的吳家駿！」
第⼗八屆 SBL 超級籃球聯賽已正式落幕，因疫情升溫，且無法確認總冠軍賽恢復比賽時程，因此最終裁定台啤及裕隆並列冠軍，3 ⾄ 5 名起依照例⾏賽名次依序為臺灣銀⾏、⾼雄九太以及桃園璞園。本賽季名次及年度數據獎項公布後，年度票選獎項得主也將陸續揭曉。
【第⼗八屆 SBL 超級籃球聯賽年度數據獎項獲獎名單】
得分王：台灣啤酒 米勒 (18.1 分)
籃板王：裕隆納智捷 喬丹 (16.2 籃板)
助攻王：桃園璞園 吳家駿 (4.9 助攻)
抄截王：裕隆納智捷 喬丹 (2.2 抄截)
阻攻王：台灣啤酒 米勒 (1.9 阻攻)
（年度獎項獲獎球員本季出賽場次須達 24 場以上）