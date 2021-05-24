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SBL／洋將包辦4年度獎項　唯一本土吳家駿首獲助攻王

▲第18季SBL年度獎項公布，洋將包辦4項，唯一本土璞園吳家駿首獲助攻王。（圖／中華民國籃球協會提供）
▲第18季SBL年度獎項公布，洋將包辦4項，唯一本土璞園吳家駿首獲助攻王。（圖／中華民國籃球協會提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-05-24 13:22:14

第⼗八屆 SBL 超級籃球聯賽原訂於 5/27(四)舉⾏頒獎典禮，因配合防疫政策取消，並於今(5/24)公布年度數據獎項得獎名單，台灣啤酒米勒(J.D Miller)、裕隆納智捷喬丹(Jordan Tolbert)各抱⾛兩獎項，⽽桃園璞園吳家駿更⾸度獲助攻王寶座。

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▲第18季SBL年度獎項公布，台灣啤酒洋將米勒拿下得分王、阻攻王。。（圖／中華民國籃球協會提供）
▲第18季SBL年度獎項公布，台灣啤酒洋將米勒拿下得分王、阻攻王。。（圖／中華民國籃球協會提供）
台啤米勒⾃開季以來維持⾼⽔準的表現，於本季賽事中繳出場均貢獻 18.1 分及1.9 阻攻，幫助台啤⼀路過關斬將，並成為本季 SBL 的得分王及阻攻王。米勒將功勞歸於團隊，更表⽰希望可以⽤⾃⼰當例⼦，⿎勵正在追尋夢想的⼈，讓他們更有信⼼以及相信⾃⼰，台啤教練周俊三也對米勒的表現給予相當⾼度的肯定，「米勒的加入提升球隊攻防的戰⼒，同時與球隊的相處也非常融洽，感謝米勒為球隊獲得冠軍並創造聯盟許多紀錄。」

▲第18季SBL年度獎項公布，璞園洋將喬丹拿下籃板王、抄截王。（圖／中華民國籃球協會提供）
▲第18季SBL年度獎項公布，璞園洋將喬丹拿下籃板王、抄截王。（圖／中華民國籃球協會提供）
 

⽽在季後賽加入裕隆的喬丹，在本季例⾏賽中效⼒於璞園時，即展現全⽅位的表現，為本季第⼆位達成⼤三元的選⼿，鞏固籃板的能⼒有⽬共睹，曾單場抓下 29 個籃板，且場均貢獻達 16.2 個籃板，抄截能⼒更是不在話下，繳出場均抄截 2.2 次，全能的⾝⼿⼀舉奪得籃板王與抄截王頭銜。

▲第18季SBL年度獎項公布，洋將包辦4項，唯一本土璞園吳家駿首獲助攻王。（圖／中華民國籃球協會提供）
▲第18季SBL年度獎項公布，洋將包辦4項，唯一本土璞園吳家駿首獲助攻王。（圖／中華民國籃球協會提供）
 

SBL 年度助攻王則由璞園吳家駿拿下，對於⾸度獲選為助攻王，吳家駿先是感謝媒體的肯定，並提到在這⼀季比賽中學習到很多，從連敗到連勝，經歷許多不同的挑戰，最後他也對球迷喊話：「謝謝各位球迷朋友們的不離不棄，他會虛⼼學習、持續努⼒，在未來的每⼀個賽季都讓⼤家看到更好的吳家駿！」

第⼗八屆 SBL 超級籃球聯賽已正式落幕，因疫情升溫，且無法確認總冠軍賽恢復比賽時程，因此最終裁定台啤及裕隆並列冠軍，3 ⾄ 5 名起依照例⾏賽名次依序為臺灣銀⾏、⾼雄九太以及桃園璞園。本賽季名次及年度數據獎項公布後，年度票選獎項得主也將陸續揭曉。

【第⼗八屆 SBL 超級籃球聯賽年度數據獎項獲獎名單】

得分王：台灣啤酒 米勒 (18.1 分)

籃板王：裕隆納智捷 喬丹 (16.2 籃板)

助攻王：桃園璞園 吳家駿 (4.9 助攻)

抄截王：裕隆納智捷 喬丹 (2.2 抄截)

阻攻王：台灣啤酒 米勒 (1.9 阻攻)

（年度獎項獲獎球員本季出賽場次須達 24 場以上）

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指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

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2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
100%0%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
33.06%66.94%
2021-05-21-2021-05-24
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