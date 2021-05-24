外送醫院不猶豫！搬「2大2小箱」到急診　結局反轉全氣炸

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原PO後來才得知，這份訂單是有人「熱血點餐」給醫院的，讓他忍不住痛罵「我們以為是醫院要吃才送，這樣真的會害死人」。他接著指出，外送員身上的裝備比醫護人員少很多，他們送餐時承受高染疫風險，卻只賺70元，「店家開心賺好幾千訂單，急診人員很困擾，但是外送員呢？外送員的性命不是命嗎？」
原PO提到，自己還要花時間「全身加全車」消毒，而另一個夥伴都來不及，就急忙趕去送餐，他強調「真的要熱心也不要害人」。另外，原PO也忍不住苦嘆，自己前一個客人不肯下樓取餐，後一個客人則不戴口罩下樓，而他的善意的提醒，竟換來兩個負評，「今天整個早上都是這麼難搞的單子，現在沿路一想到就噴酒精，心情超差」。
許多網友也紛紛回應，「真那麼熱血就自己去送，不要推外送員上火線」、「有疑慮就都別送，反正錢也沒多賺」、「客人應該提前跟醫院通知吧，才不會浪費彼此時間」、「傻眼，辛苦外送員了」、「真有心就自己買去，真的別害人」、「客人：看我多有善心，送東西給醫護人員體恤他們的辛苦，醫院：呃這是什麼，我們不亂收不明的東西」。（編輯：許智超）
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