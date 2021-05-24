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外送醫院不猶豫！搬「2大2小箱」到急診　結局反轉全氣炸

▲有外送員和夥伴合作，送「兩大兩小箱」的訂單到急診，沒想到卻被拒收。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲有外送員和夥伴合作，送「兩大兩小箱」的訂單到急診，沒想到卻被拒收。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-24 13:44:32

台灣近期本土疫情嚴峻，民眾選擇待在家中叫外送，也同時利用「無接觸外送」的取餐方式避免接觸。今（24）日就有外送員抱怨，他一早就接到醫院急診室的訂單，於是和另一個夥伴合作，搬了兩大兩小箱到現場，結果醫護人員根本不收，真相曝光後，讓他傻眼直呼「不要害人好嗎？」

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原PO在《外送員的奇聞怪事》表示，今天一早接到訂單，地址是醫院急診室，於是他和另一個夥伴合作，辛苦搬了兩大兩小箱到急診室，才發現這份的訂單不是醫院的，導致醫護人員根本不收。

原PO後來才得知，這份訂單是有人「熱血點餐」給醫院的，讓他忍不住痛罵「我們以為是醫院要吃才送，這樣真的會害死人」。他接著指出，外送員身上的裝備比醫護人員少很多，他們送餐時承受高染疫風險，卻只賺70元，「店家開心賺好幾千訂單，急診人員很困擾，但是外送員呢？外送員的性命不是命嗎？」

▲原來是有人「熱心」幫醫院點餐，讓原PO聽了相當氣憤。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲原來是有人「熱心」幫醫院點餐，讓原PO聽了相當氣憤。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
原PO提到，自己還要花時間「全身加全車」消毒，而另一個夥伴都來不及，就急忙趕去送餐，他強調「真的要熱心也不要害人」。另外，原PO也忍不住苦嘆，自己前一個客人不肯下樓取餐，後一個客人則不戴口罩下樓，而他的善意的提醒，竟換來兩個負評，「今天整個早上都是這麼難搞的單子，現在沿路一想到就噴酒精，心情超差」。

許多網友也紛紛回應，「真那麼熱血就自己去送，不要推外送員上火線」、「有疑慮就都別送，反正錢也沒多賺」、「客人應該提前跟醫院通知吧，才不會浪費彼此時間」、「傻眼，辛苦外送員了」、「真有心就自己買去，真的別害人」、「客人：看我多有善心，送東西給醫護人員體恤他們的辛苦，醫院：呃這是什麼，我們不亂收不明的東西」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
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2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
100%0%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
33.06%66.94%
2021-05-21-2021-05-24
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