午後對流旺盛！14縣市發布大雨特報

中央氣象局指出，今（24）日由於鋒面接近及午後對流雲系發展旺盛影響，針對全台14縣市發布大雨特報，包含基隆北海岸、大臺北地區、宜蘭地區及高雄以北山區、花蓮山區有局部大雨發生的機率。
記者孫唯容/綜合報導
2021-05-24 13:36:05
氣象局針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣等14縣市發布大雨特報，需請注意雷擊及強陣風。
氣象局也表示，中午高溫炎熱，東南部地區已有焚風發生，臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義縣市、臺中市、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。臺東縣、花蓮縣、彰化縣近山區或河谷為黃色燈號。
空品部分，根據環保署空氣品質及氣象局預報資訊：今天清晨至白天環境風場為偏南風，竹苗以南地區擴散條件佳，北部地區位於下風處，稍易累積污染物；晚間鋒面接近，北部地區易有降雨，空氣品質可望轉為良好等級；金門及馬祖局部地區易有霧影響能見度；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及馬祖地區為「普通」等級。