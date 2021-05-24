重申防疫政策一致性 蘇揆：避免不同調、無端造成困擾
行政院院長蘇貞昌今（24）日召開疫情會議，會中聽取各部會報告國內疫情狀況、財經局勢以及疫苗生產與採購進度，並針對疫情發展後續因應進行討論。
記者劉育辰／綜合報導
2021-05-24 13:47:37｜2021-05-24 14:00:11
行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌在今天的會議中強調，為統一事權，依照《傳染病防治法》第37條第3項規定，中央疫情指揮中心成立期間，各地方政府應依指揮官之指示辦理，重申防疫政策具有全國一致性，請中央流行疫情指揮中心（CDC）在每日的全國疫情會議中瞭解各地方政府需求，並統合協調相關防疫作為，避免中央地方不同步調，無端造成困擾。
而針對國內現有疫苗，蘇貞昌也請CDC規劃第一線防疫人員以及相關必要人員優先施打；此外，對各地方疫情爆發的熱點區域，中央會支援地方相關必要資源，同時地方政府也必須負責執行，持續擴充社區篩檢站等防疫量能。另外，也要經濟部與廠商溝通，希能配合加速生產篩檢試劑，並請指揮中心協助地方政府於高風險的疫情熱點設置採檢站，並提供必要的支援。
由於本土疫情持續延燒，蘇貞昌也要CDC視疫情發展狀況，與教育部、經濟部、勞動部等相關部會盤點相關配套措施，並參考指揮中心專家小組意見，評估全國3級警戒以及相關強化防疫作為是否需要延長。