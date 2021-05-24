Tag人物／高手在民間　文具老闆馴出世界級搜救犬

我是廣告 請繼續往下閱讀
救災最前線 牽引搜救犬定位傷患。
褚興中隸屬於「台灣精英國際搜救協會」，是少數的民間救援犬救災組織。褚興中熱心公益，參與救災工作超過30年，過去從事高山響導，歷經921重大傷亡，他親眼目睹日本派出的搜救犬團隊找到生還者，因此立志要自學成為搜救犬訓練師，希望在有重大災害發生時，他可以為自己的家園盡一份心力。
一路以來，褚興中帶著兩隻愛犬Sunny和卡拉穿梭在各個重災現場，2009年的八八風災、2014年的高雄氣爆到 2016年的台南唯冠大樓倒塌，「第一時間到達現場的搜救犬就是我們這個團隊」褚興中說，優秀的黃金獵犬卡拉，更在唯冠事件，72小時黃金救援時限內，成功定位出最後一位待救者，顯著的救援成績，迫使台南市政府慎重考慮，要將搜救犬的訓練納入官方消防義務。
狗英雄不敵衰老 盼攜犬終老
卡拉是褚興中馴養的第一代搜救犬，牠從兩個月開始就跟著褚興中做訓練，這份主僕情誼邁入第17個年頭，曾經叱吒救災現場的狗英雄卡拉，在一年多前因膝關節出現問題而不良於行，「這隻狗是我又愛又恨啊！」，褚興中表示因為搜救犬訓練曠日費時，引犬員需要與搜救犬培養極大的默契與信任感，因此互相情感的基礎相當重要，因此當搜救犬退役時，目標還是希望人犬可以互相陪伴終老，這是最好也是最美的結果。
馴養犬隻月花數十萬 獨力照顧犬隻不喊苦
目前家裡有6隻搜救犬的褚興中，不論上班還是去郵局辦個事情，他都會把搜救犬帶在身邊，畢竟搜救環境會比現實生活更嚴峻，因此訓練要從日常做起，每一隻的搜救犬的訓練費用，官方初估每個月約10萬元，而光在他手上的犬隻就有6隻，從他開始從事搜救犬訓練以來花費超過千萬元。
民間的搜救犬，經費必須自己想辦法，訓練場地也要跟市政府租借，或是自行尋找合適的場地，目前訓練中的引犬員，平常都有正職工作，訓練的時間必須從假日中擠壓出來，時間金錢都是壓力，使得越來越少人投入民間搜救犬這塊領域，褚興中認為，沒有不適合的狗，通常只是訓練難易度上的差別，最難的是有人願意犧牲時間、自掏腰包投入搜救犬訓練這塊。
公益志業遭家人反對 堅持行善是一種責任
褚興中大部分的時間都陪在犬隻身邊，問他說家人沒有反對嗎?「家人本來就不支持啊！」語氣充滿著無所謂，因為父母認為他把時間花在訓練狗狗身上，會影響他賺錢的時間，所以褚興中只能自己堅持做他認為對的事情，「我個人感覺，人生並不是只有賺錢而已，人生應該還有其他的可以去做的。」
既然家人有經濟重擔，他拚了命賺錢、同時也拚了命完成自己的理想，早期臺灣並沒有搜救犬訓練師的參考資料，他利用去書店拜訪客戶的等待時間，努力看書找資料，後來網路比較發達，他自己上YouTube看教學影片，大約花費3年的時間，才取得了國際認證的馴養師資格，Sunny也是褚興中第一隻成功通過國際認證的搜救犬，所有的努力褚興中用一句話總結「這是一個責任問題。」
努力不懈訓練新血 為重大災害未雨綢繆
在官方的統計數字裡面，臺灣若是再經歷一次如同921般規模的災害，至少需要超過200隻的搜救犬，而目前臺灣官方與民間加總，只有30幾隻搜救犬，褚興中說：「民間馴養員，很遺憾到目前只有一個」，因此他目前的目標是可以找到新的人員願意成為引犬員。
引犬員的訓練非常艱辛，訓練一隻搜救犬大約需要4到5位人員配合，不論颳風下雨，都要在瓦礫石上進行定位目標的動作，引犬員受傷是家常便飯，輕則中暑、被蚊蟲叮咬，重則在鋼筋水泥中摔的頭破血流，這些辛苦都是為了在不幸的重大災害發生時，可以成為救災前線的即戰力。
【Tag人物小檔案】
●姓名：褚興中
●年紀：62歲
●學歷：崑山工專機械科
●家庭：已婚，育有2女1男
●經歷：台灣精英國際搜救協會
《NOWnews今日新聞》，推出專題企畫《#Tag人物》，不用過多的視覺包裝，更沒有花俏的特效動畫，我們希望最真實呈現人物主角的生命故事。衡量成功人生的指標，從來不該是世俗眼裡的單一標準，夢想有千百種可能。讓我們用不同的視角，看見追夢的勇氣和堅持。