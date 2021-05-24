校正回歸又增256例！台北市148例最高

指揮中心今（24）日公布全台又新增了256例校正回歸確診個案，其中業已台北市最高，有148例，新北市居次，有99例，指揮中心指揮官陳時中表示，這周應該就能校正完畢，在之後的疫情觀察上也會比較正確。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-24 14:36:49｜2021-05-24 15:52:18
在整體校正回歸的分部上，陳時中說明，疫情越嚴重的地方，校正回歸數目越多，一方面是個案多也是因為檢驗塞車，今日新北市有99例、台北市148例、台中1例、桃園6例、苗栗2例，總共256例。
陳時中指出，目前相關案例數仍多說如果回歸日期校正回歸趨勢，病例數最高仍然是17日有476名，隨著再往下降，相信經過這幾天整個策略調整跟相關簡化，一定能夠慢慢把校正回歸情況變少。
陳時中表示，尤其在雙北有快篩之後，PCR的申報慢了一點，尤其台北市主要是和平院區在做，所以整體塞車比較厲害，「不過我想這禮拜及時就可以校正好，觀察這個疫情比較正確。」
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