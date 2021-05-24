BTS《告示牌音樂獎》入圍4項全拿　寵粉把ARMY帶上舞台！

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BTS自2017年至今，已連續5年抱走「最佳社群藝人」獎，今更奪得「最佳組合」、「最佳歌曲銷量藝人」、「最佳暢銷歌曲」等4獎，入圍4項全拿，BTS相關詞彙更席捲今的社群趨勢關鍵字第一名，轉發數量超過300萬則，國際聲勢不容小覷。此外，BTS於21日發行英文單曲《Butter》，表演內容首度獻給本屆BBMA，他們於MV中暗藏的人體ARMY（粉絲名）排字，今也帶上舞台，令全球粉絲感動不已。
威肯今年奪得最大獎「年度藝人」，以及「年度男藝人」、「年度電台歌曲藝人」等獎，更以冠軍神曲《Blinding Lights》成功拿下「年度單曲榜單曲」，他發表得獎感言時，除了感謝粉絲一路上的支持，更驚喜暗示全新時代即將來臨：「黑潮時刻已經結束，黎明即將到來！」同時帶來《Save Your Tears》現場演出，以數十台復古房車和超長聯結車助陣，表演震撼全場。
「串流霸主」德瑞克（Drake）在拿下十年藝人大獎時感性表示：「我的講稿中並沒有準備告訴大家成功的訣竅，以及該花多少時間與代價才能達成，因為老實說，我自己也不了解。」他接著說：「我只知道我花了數不清的時間去分析我曾做錯的事情，但今天是唯一一次，我百分之百確定我做對了某些事！」
2021第28屆《告示牌音樂獎》重要得獎名單：
年度藝人：威肯（The Weeknd）
年度新人：史墨克（Pop Smoke）
年度男藝人：威肯（The Weeknd）
年度女藝人：泰勒絲（Taylor Swift）
年度組合：防彈少年團（BTS）
十年藝人：德瑞克（Drake）
偶像獎：紅粉佳人（P!nk）
年度單曲榜藝人：威肯（The Weeknd）
年度專輯榜藝人：泰勒絲（Taylor Swift）
年度串流藝人：威肯（The Weeknd）
年度歌曲銷量藝人：防彈少年團（BTS）
年度電台歌曲藝人：威肯（The Weeknd）
年度社群藝人：防彈少年團（BTS）