悠遊卡別貼著機器刷！醫指捷運、公車易忽略防疫４大地雷！

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義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師表示，現在台灣疫情今非昔比，應將個人防疫提升。假設有一位染疫而不自知的患者一同上車，就算在場的人都有帶口罩，周遭的環境也未必安全，因為即便有戴口罩也未必能確保對方口罩是完全遮好臉部的，在未遮好臉部的狀況下，病毒就有可能在對方咳嗽、打噴嚏、說話時從口罩溢出，這也是為什麼政府不斷宣導，口罩別露出鼻子、別掛下巴、要完全遮好口鼻的原因之一，不單單只是保護好自己，也是為了保護他人。
另一方面，武漢肺炎病毒不單只有透過飛沫傳染，也包括了接觸傳染。雖然防疫期間台灣民眾警覺性高，在外他人直接接觸的可能性較低，但要注意的是，假若今天有患者防疫觀念較差，打噴嚏直接以手遮口鼻等動作後，又在把手、椅子等處東摸西摸，任何設備其實都有可能藏有病毒。
捷運、公車４大防疫地雷，悠遊卡別貼著機器刷！
洪暐傑醫師指出，以前述的邏輯來看，在捷運、公車上民眾最容易忽略的防疫死角就是悠遊卡機器。今健康記者日前也曾實際觀察並計算，該次觀察民眾進站、上車時，十位足足有八位是將錢包貼上機器作感應，這樣的舉動若是有染疫者也這麼做，恐怕容易將病毒覆蓋上機器，後續的使用者也可能因此將病毒帶走。醫師表示，其實悠遊卡並不用接觸才能感應，稍有點距離就可以感應到了，建議民眾養成保持稍有距離做感應的習慣為佳，別不知不覺把病毒給打包回家了。
同樣的道理，大眾運輸交通工具上其他的隱藏地雷也包括了手把、椅子、車門、車廂牆壁等，以及站內的椅子、手扶梯把手、廁所的馬桶、門等設備。這貌似危言聳聽，但台灣陸續傳出的確診者相信大多原本並不知道病毒其實已經埋伏在身旁，還是以小心為上策。
養成搭車防疫習慣：身體別亂碰、碰完要消毒！
洪暐傑醫師提醒，搭乘大眾運輸交通工具，最好什麼都不要碰，包括了悠遊卡機器、廁所設備等前述提到的設備，最沒必要的就是身體倚靠在車廂內，此舉接觸面積往往可是一整個半面身體。
也建議民眾時時帶著酒精，在握把手、扶手、坐下前先進行消毒，使用後也消毒自己的手部，特別是在接觸臉部之前務必要做到。除此之外，雖然現在大多數人都知道也多會注意與他人保持社交距離，洪暐傑醫師還是提醒並建議，在公共場合中，最好還是將距離拉開到２公尺為佳，盡可能拉開距離，如此會更有助防範於未然。最重要的是，出門一定要確實戴好口罩，緊密貼合臉部，將別再將鼻子露出或掛於下巴。將個人防疫做好做滿，好好保重健康，一同度過這個艱難時期。
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