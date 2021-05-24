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兼顧高屏用水　高雄市水利局出動機具夷平濁口溪土堤

▲高市水利局兼顧屏東縣農業灌溉，確保高雄民生用水。（圖／高市府水利局提供）
▲高市水利局兼顧屏東縣農業灌溉，確保高雄民生用水。（圖／高市府水利局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-05-24 18:10:00

昨日高雄山區下起大雨，茂林區等幾個主要集水區累積雨量都達破百毫米，濁口溪水量高達每秒6立方公尺(cms)，然而水利署南水局僅核發給農田水利署屏東管理處每秒2.3立方公尺(cms)水權，卻被築堤全部斷流到屏東縣高樹區內，造成高雄上游豪雨、下游沒水的情形。高市水利局長蔡長展表示，水利局同仁下午前往上游濁口溪會勘，並出動怪手夷平土堤，恢復河川原貌，兼顧屏東縣農業灌溉，確保高雄民生用水。

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▲高市水利局前往上游濁口溪會勘，並出動怪手夷平土堤，恢復河川原貌。（圖／高市府水利局提供）
▲高市水利局前往上游濁口溪會勘，並出動怪手夷平土堤，恢復河川原貌。（圖／高市府水利局提供）
蔡長展指出，高屏溪上游濁口溪主要流域範圍都在高雄市轄的茂林區內，對此高雄市政府主張，該其地面水應該為高雄市及屏東縣所共享，兼顧農田水利署屏東管理處農業及高雄市民生用水。因此高雄市政府水利局昨日下午出動挖土機等機具，夷平土堤，恢復河川原貌。

▲高市水利局前往上游濁口溪會勘，並出動怪手夷平土堤，恢復河川原貌。（圖／高市府水利局提供）
▲高市水利局前往上游濁口溪會勘，並出動怪手夷平土堤，恢復河川原貌。（圖／高市府水利局提供）
蔡長展強調，高雄市長陳其邁很重視農民權益，深知農民需要灌溉，留大部分水給農民，只引一小部份水道，分流到高屏溪，作為高雄民生用水。

蔡長展補充說明，市長已跟屏東縣長、及水利署第七河川局聯繫，今天由水利局邀水利署南區水資源局與農田水利署屏東管理處協商，做成決議由市府於茂林區濁口溪處取水口上游設置適當分水設施，避免地面水全部引入高樹灌區使用；並請農田水利署屏東管理處建置數位資訊與監控系統，以即時公開分享取分水量資訊；分水工如影響灌溉用水時，則由農水署屏管處微調，兼顧農民灌溉權益。

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