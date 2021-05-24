役男休假離營恐成防疫破口　藍委提議在營休假

新冠肺炎疫情全台延燒，上週也傳出中部十軍團一名士官長休假時遭妻子傳染確診。由於部隊群體生活造成防疫困難，國民黨立委林思銘今（24）日除呼籲部隊進行快篩外，也該實施在營休假，避免國軍離營休假往返營區造成疫情散播。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-24 16:40:02｜2021-05-24 16:40:57
林思銘表示，今天接獲役男陳情，部隊生活密度高，不論是吃飯、睡覺、上課等，都沒有辦法達到防疫規範所訂的適當防疫距離，目前部隊雖然實施「分艙分流」，但是只是固定的人用固定東西，中間並無隔間、隔板做防護；另外，即使要求官兵全天配戴口罩，但戶外操課，汗水浸濕口罩會出現毛細現象，細菌可能隨著水氣進入口罩，防護力也隨之降低。
林思銘說，最令人擔心的是，部隊現在仍然維持正常休假，官兵離營後的足跡難以掌握，收假時，僅靠簡單的體溫量測，並不足以篩檢出潛伏期患者或無症狀帶原者，一旦病毒進入營區，嚴重時可能影響國防安全，後果難以設想。今天感染源不明的確診患者共101例，再創新高，甚至還傳出有確診者行蹤不明的狀況，為防堵新冠肺炎入侵國軍部隊，他呼籲國防部放棄一級到三級都大同小異的「佛系防疫」，除了為部隊官兵進行全面快篩、檢討訓練方式外，於三級以上防疫警戒期間，也應全面實施在營休假，加發獎金。
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