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役男休假離營恐成防疫破口　藍委提議在營休假

▲2020年海軍磐石軍艦群聚感染，引發各界關注軍中防疫問題。(資料圖／記者呂炯昌攝)
▲2020年海軍磐石軍艦群聚感染，引發各界關注軍中防疫問題。(資料圖／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-24 16:40:02｜2021-05-24 16:40:57

新冠肺炎疫情全台延燒，上週也傳出中部十軍團一名士官長休假時遭妻子傳染確診。由於部隊群體生活造成防疫困難，國民黨立委林思銘今（24）日除呼籲部隊進行快篩外，也該實施在營休假，避免國軍離營休假往返營區造成疫情散播。

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林思銘表示，今天接獲役男陳情，部隊生活密度高，不論是吃飯、睡覺、上課等，都沒有辦法達到防疫規範所訂的適當防疫距離，目前部隊雖然實施「分艙分流」，但是只是固定的人用固定東西，中間並無隔間、隔板做防護；另外，即使要求官兵全天配戴口罩，但戶外操課，汗水浸濕口罩會出現毛細現象，細菌可能隨著水氣進入口罩，防護力也隨之降低。

林思銘說，最令人擔心的是，部隊現在仍然維持正常休假，官兵離營後的足跡難以掌握，收假時，僅靠簡單的體溫量測，並不足以篩檢出潛伏期患者或無症狀帶原者，一旦病毒進入營區，嚴重時可能影響國防安全，後果難以設想。今天感染源不明的確診患者共101例，再創新高，甚至還傳出有確診者行蹤不明的狀況，為防堵新冠肺炎入侵國軍部隊，他呼籲國防部放棄一級到三級都大同小異的「佛系防疫」，除了為部隊官兵進行全面快篩、檢討訓練方式外，於三級以上防疫警戒期間，也應全面實施在營休假，加發獎金。

▲由於部隊群體生活造成防疫困難，國民黨立委林思銘除呼籲部隊進行快篩外，也該實施在營休假。(圖／林思銘國會辦公室提供)
▲疫情嚴峻，國防部宣導官兵防疫須知。(圖／國防部發言人臉書)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
53.47%46.53%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
87.34%12.66%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.9%67.1%
2021-05-21-2021-05-24
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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