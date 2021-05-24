搶救雙北疫情重災區 中央設綠色通道、全台專責ICU
新冠肺炎國內移情持續延燒，其中又以雙北市最為嚴峻，醫療應變組副組長羅一鈞今（24）日表示，已經在各縣市指定專責加護病房，本周五就會開始進行清空，而副指揮官陳宗彥今日上午記者會時也說明，集中檢疫場所收確診者一旦病況加劇，就要送到醫院，因此設置送醫院的綠色通道。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-24 16:29:37｜2021-05-24 17:09:23
為了支應雙北告急的醫療負擔，指揮中心調度全國醫療資源協助度，羅一鈞指出，已由衛福部醫事司和全國六區緊急協調反應中心合作，各大醫院要依照規模準備10至20張專責加護病床，已請專家小組前往輔導，設置所需的感控措施、負壓或是微負壓的調整，同時也要協助雙北轉送患者使用，不能拒收。
而針對綠色通道，指揮官陳時中說明，綠色通道的意思就是只輕症無症狀必須收在集中檢疫所，但透過監測，病情有變化要送到醫院去，要確保需需要轉診的患者有病房可以用，所以當區的醫院就必須要保留病床給集中檢疫確診者，也協調當地的救護單位交通工具要備好。
陳宗彥上五表示，已完成設置專責加護病房的原則，以及集中檢疫所後送醫院的綠色通道建置，設置專責加護病房可有效掌握全國重症收治量能，已協調22縣市消防人員建立標準程序，提供每個檢疫場所後送醫院明確給各縣市消防局，各集中場所的指揮官只要撥打119，就會直接發派救護車送到醫院。
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