屏縣新增3例潮州鎮累計病例達10案 潘孟安籲健康監測
屏東縣24日公佈新增3例本土確診者及一名臺北市確診者來屏足跡，其中與案號「3869」接觸的友人再添一人染疫，另二名確診者則是同搭小客車前往台東旅遊，屏東縣自5月21日至今累計已有17個本土病例，潮州鎮就有10例，都是親友群聚而傳染，縣府已緊急在潮州鎮設社區快篩站，縣長潘孟安呼籲，曾出入相關足跡地點的民眾，要做14天自我健康監測。
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-24 16:52:41
衛生局指出，案號「4740」59歲潮州鎮男子，之前曾與案號「3869」接觸，5月19日出現發燒、咳嗽症狀，23日確診；衛生局匡列確診者親友5人居家隔離。
案號「4465」62歲屏東市男子，23日確診；而「4465」曾與案號「4755」63歲長治鄉男子和友人駕車前往台東市旅遊，也於23日確診染疫。
衛生局疫調發現，案號「4465」、「4755」由友人駕車前往台東、車上還有臺北市確診個案「3479」，該「3479」係5月14日由北部返回屏東老家，已匡列9人檢疫及隔離，並通知台東縣衛生局。
案號「4266」66歲女性，在於臺北市萬華區工作由家屬駕車前往防疫門診採檢後確診。衛生局匡列6人檢疫及隔離。
此外，截至5月24日上午9時止，屏東縣開出452件違反傳染病防治法舉發單，包括未戴口罩勸導不聽424件，營業場所未關閉娛樂、教學場域8件，營業場所未執行防疫措施4件，營業場所經縣府令強制關閉而未遵循者11件，餐飲業未執行防疫措施4件，補習班未執行停課規定1件。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。