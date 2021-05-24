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牌友感染害5人中標　大寮家庭群聚最小確診者僅3歲

▲高雄市政府流行疫情指揮中心指出，今（24）日高雄出現的5起確診個案，唯一起家庭群聚案，感染源頭就是來自於屏東潮州群聚案的指標個案3037。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府流行疫情指揮中心指出，今（24）日高雄出現的5起確診個案，唯一起家庭群聚案，感染源頭就是來自於屏東潮州群聚案的指標個案3037。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-24 16:38:16｜2021-05-24 16:44:08

高雄市今日新增5起本土個案，是家庭群聚感染，感染源頭就是來自於屏東潮州群聚案的指標個案3037，案4742、4743是屏東個案3037的牌友，進而感染到案4744的兒子，以及案4826兒子的女友，當中最小的感染者則是案4741，是一名年僅3歲的小男童。

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衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄這起家庭群聚案件，基本上就是屏東潮州群聚的延伸，雙方除了是牌友外還有頻繁的往來，受到感染最小的年齡是一名3歲的小朋友，包含它的主要照顧者，爺爺、奶奶還有還有兩名同住家人，都在這次的這個確診範圍之內。

▲案4742在這期間內曾到多間早餐店買早餐。（圖／高雄市政府提供）
▲案4742在這期間內曾到多間早餐店買早餐。（圖／高雄市政府提供）
案4742為大寮一名50多歲的男性，因曾與屏東個案3037接觸，5月16日起開始出現喉嚨癢的症狀，自行進線1922由衛生局安排採檢，在5月23日確診，足跡包括5月14、15日上午9點曾到大寮區鳳林四路的紅螞蟻早餐店，5月17、18日曾到中興路的小田園早餐店，5月19、21日到同樣在中興路上的早安美之城買早餐，5月20日下午6點多曾到中正路上的老楊四川麵店用餐，隔天上午11點半則到好市多中華店消費，目前匡列11人。

▲案4743曾到鳳山共同市場（工協市場）採買，目前市場已經清消完畢。（圖／高雄市政府提供）
▲案4743曾到鳳山共同市場（工協市場）採買，目前市場已經清消完畢。（圖／高雄市政府提供）
至於案4743則為案4742的太太，和先生一樣曾與屏東個案3037接觸，5月17日開始出現腹瀉，5月20日則出現咳嗽、喉嚨癢狀況，和她的先生一樣在5月23日確診，經查案4743在5月14號下午4點半曾到鳳林路上的全聯大寮二店購物、隔天上午到鳳山共同市場（工協市場）採買，5月21日上午和先生一起去好市多中華店消費，目前匡列15人。

至於案4744則為案4742、4743的3兒子，今年26歲，與家人同住，5月23日中午開始出現發燒不適情形，在5月23日確診，他在5月17到20日下午1點半曾到苓雅區的萊爾富武慶店，5月20、21日上午7點50分到鳳山區武慶二路上的美之城，5月50日中午到前鎮區二聖路上的廣成自助餐外帶午餐，下午6點則到中山東路上的庄腳囝仔火雞肉飯、隔天中午則到武慶三路上的正點火雞肉飯買午餐，已匡列41人。

▲案4744足跡遍布苓雅區、前鎮區、鳳山區及住處大寮區。（圖／高雄市政府提供）
▲案4744足跡遍布苓雅區、前鎮區、鳳山區及住處大寮區。（圖／高雄市政府提供）
而案4826則為案4744的女友，兩人同住，在5月22日出現喉嚨痛症狀，目前足跡均與同住的男友及其家人重疊，目前匡列29人；衛生局簡任技正潘炤穎也指出，目前這起家庭群聚案住家已經清消完畢，戶外部分也已經在今天進行大範圍覆蓋式消毒，對於有民眾質疑清消的SOP，潘炤穎強調，疫調及清消從過去以來已有一套固定的SOP，哪裡需要優先處理以及需要再往外擴的，高雄一直是照標準處理程序進行，請大家放心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
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53.47%46.53%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
87.34%12.66%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.9%67.1%
2021-05-21-2021-05-24
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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