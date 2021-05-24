牌友感染害5人中標　大寮家庭群聚最小確診者僅3歲

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案4742為大寮一名50多歲的男性，因曾與屏東個案3037接觸，5月16日起開始出現喉嚨癢的症狀，自行進線1922由衛生局安排採檢，在5月23日確診，足跡包括5月14、15日上午9點曾到大寮區鳳林四路的紅螞蟻早餐店，5月17、18日曾到中興路的小田園早餐店，5月19、21日到同樣在中興路上的早安美之城買早餐，5月20日下午6點多曾到中正路上的老楊四川麵店用餐，隔天上午11點半則到好市多中華店消費，目前匡列11人。
至於案4743則為案4742的太太，和先生一樣曾與屏東個案3037接觸，5月17日開始出現腹瀉，5月20日則出現咳嗽、喉嚨癢狀況，和她的先生一樣在5月23日確診，經查案4743在5月14號下午4點半曾到鳳林路上的全聯大寮二店購物、隔天上午到鳳山共同市場（工協市場）採買，5月21日上午和先生一起去好市多中華店消費，目前匡列15人。
至於案4744則為案4742、4743的3兒子，今年26歲，與家人同住，5月23日中午開始出現發燒不適情形，在5月23日確診，他在5月17到20日下午1點半曾到苓雅區的萊爾富武慶店，5月20、21日上午7點50分到鳳山區武慶二路上的美之城，5月50日中午到前鎮區二聖路上的廣成自助餐外帶午餐，下午6點則到中山東路上的庄腳囝仔火雞肉飯、隔天中午則到武慶三路上的正點火雞肉飯買午餐，已匡列41人。
而案4826則為案4744的女友，兩人同住，在5月22日出現喉嚨痛症狀，目前足跡均與同住的男友及其家人重疊，目前匡列29人；衛生局簡任技正潘炤穎也指出，目前這起家庭群聚案住家已經清消完畢，戶外部分也已經在今天進行大範圍覆蓋式消毒，對於有民眾質疑清消的SOP，潘炤穎強調，疫調及清消從過去以來已有一套固定的SOP，哪裡需要優先處理以及需要再往外擴的，高雄一直是照標準處理程序進行，請大家放心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。