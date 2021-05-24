表演中野性大發　馬戲團馴獸師遭母獅「狠咬拖行」

馬戲團總是能帶給眾人歡樂，但在光鮮亮麗的表演背後，卻是虐待動物事件頻傳，更可能因此造成動物性情變得更加兇猛。俄羅斯一家馬戲團在近日表演時，發生了母獅突然發狂，攻擊馴獸師的意外，不僅造成馴獸師手腳受傷，觀眾席有一名孕婦更被嚇到癲癇發作。





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根據《每日郵報》（Daily Mail）等外媒報導，俄羅斯一家馬戲團22日時正在進行小型表演，當時先由2隻獅子出場，接者馴獸師歐洛夫（Maxim Orlov）才走進圍欄當中。原本2隻獅子還在相互打鬧，一看見歐洛夫踏進圍欄，其中一隻獅子就往他身上撲，還緊緊咬住歐洛夫的小腿，讓他一度失去重心、慘摔在地。歐洛夫隨即拿起鞭子驅趕獅子，沒想到反而激起獅子野性，開始對歐洛夫展開攻擊。





歐洛夫一度從「獅口」掙脫，但還來不及逃出圍欄，又被獅子張嘴咬住腿、拖倒在地上，另外一隻隻獅子見狀，也撲了上去。場外2名工作人員見狀，拿起長棍不斷戳母獅，才終於把牠們驅離，歐洛夫也趕緊趁獅子不注意時逃出圍欄。





▲馬戲團馴獸師在表演時遭到母獅攻擊，場外觀眾驚叫連連。（圖／翻攝自YouTube）

從事情發生當時的影片中可以發現，在歐洛夫遭到攻擊的時候，場邊的觀眾都嚇得放聲尖叫，還有人轉身要逃出表演場。有外媒報導指出，場邊還有孕婦，因爲這場突如其來的意外，驚嚇過度導致癲癇發作緊急送醫。





歐洛夫也因為被獅子又抓又咬，手臂腿部都嚴重受傷，被送往新西伯利亞地區的一家醫院進行治療。馬戲團表示，攻擊歐洛夫的獅子叫做Vega，今年5歲，從小個性比較任性，往後園方不會安排牠上場表演，並且也為Vega另覓新家，看能不能與動物園交換1隻幼獅來參加表演。



