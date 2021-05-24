水淹過膝！午後熱對流旺盛　北市4區暴雨襲擊淹逾30公分

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為因應午後熱對流發展旺盛所帶來的短時強降雨情形，台北市災害防救辦公室通報內湖區公所於15時30分成立緊急應變小組，並進行車巡。截至16時，內湖區測站東湖國小站最大時雨量達到101.5毫米，3小時累積雨量最大142.5毫米；內湖區五分里東湖路58巷水淹超過30公分、康寧路3段178號呈道路積水狀態、大湖街168巷以及內溝溪忠三街橋等較低窪地區都有局部性的積淹水情形。
台北市府水利處及環保局等相關單位均已派員前往現場協助排除，目前隨雨勢趨緩，積淹水也在逐漸消退中，尚未傳出重大災情，水淹高逾30公分的內湖東湖路58巷已於1630左右全部消退。另經濟部水利署水利防災中心於15時10分通知雙北，桂山發電廠於15時40分調節性放水，已呼籲相關單位及下游民眾提高警覺。
氣象局表示，台北市、新北市、基隆市地區及桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，南投、宜蘭地區及高雄以北山區、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。雲林縣、嘉義縣大雷雨持續時間至17時15分止；台北市、新北市、桃園市、新竹縣大雷雨持續時間至17時00分止。
高溫部分，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。台東縣、南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義縣市、台中市、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。