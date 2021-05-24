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水淹過膝！午後熱對流旺盛　北市4區暴雨襲擊淹逾30公分

▲受到午後熱對流旺盛降下短時強陣雨影響，台北市內湖區東湖路58巷積淹水。（圖／台北市政府水利處提供）
▲受到午後熱對流旺盛降下短時強陣雨影響，台北市內湖區東湖路58巷積淹水。（圖／台北市政府水利處提供）

記者林莞茜/綜合報導

2021-05-24 16:55:55｜2021-05-24 17:29:24

受到午後熱對流發展旺盛影響，氣象局今（24）日下午15時許發布台北市、新北市大雷雨災防告警，以及雙北市、桃園市與新竹縣大雷雨訊息，另針對全台14縣市豪大雨特報。水利署同步發布淹水警戒，截至16時，台北市文山、南港、內湖和松山區發生短延時強降雨的情形，其中內湖區最大時雨量達到101.5毫米，3小時累積雨量最大142.5毫米，水淹高度已過膝蓋，不過已於16時30分左右全部消退。

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▲受到午後熱對流旺盛降下短時強陣雨影響，台北市內湖區東湖路58巷積淹水。（圖／台北市政府水利處提供）
▲受台北市內湖區東湖路58巷積淹水高度已超過膝蓋。（圖／台北市政府水利處提供）
為因應午後熱對流發展旺盛所帶來的短時強降雨情形，台北市災害防救辦公室通報內湖區公所於15時30分成立緊急應變小組，並進行車巡。截至16時，內湖區測站東湖國小站最大時雨量達到101.5毫米，3小時累積雨量最大142.5毫米；內湖區五分里東湖路58巷水淹超過30公分、康寧路3段178號呈道路積水狀態、大湖街168巷以及內溝溪忠三街橋等較低窪地區都有局部性的積淹水情形。

台北市府水利處及環保局等相關單位均已派員前往現場協助排除，目前隨雨勢趨緩，積淹水也在逐漸消退中，尚未傳出重大災情，水淹高逾30公分的內湖東湖路58巷已於1630左右全部消退。另經濟部水利署水利防災中心於15時10分通知雙北，桂山發電廠於15時40分調節性放水，已呼籲相關單位及下游民眾提高警覺。

▲雨勢趨緩，積淹水也在逐漸消退中。（圖／台北市政府水利處提供）
▲雨勢趨緩，積淹水也在逐漸消退中。（圖／台北市政府水利處提供）
氣象局表示，台北市、新北市、基隆市地區及桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，南投、宜蘭地區及高雄以北山區、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。雲林縣、嘉義縣大雷雨持續時間至17時15分止；台北市、新北市、桃園市、新竹縣大雷雨持續時間至17時00分止。

高溫部分，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。台東縣、南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義縣市、台中市、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

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