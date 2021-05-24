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中市泰安附幼廚工確診　成立前進指揮所快篩掌握

▲中市西屯區泰安國小附設幼兒園一名女性廚工確診新冠肺炎，中市府成立前進指揮所(圖／市政府提供2021.5.24)
▲中市西屯區泰安國小附設幼兒園一名女性廚工確診新冠肺炎，中市府成立前進指揮所(圖／市政府提供2021.5.24)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-24 17:21:04

台中市西屯區泰安國小附設幼兒園一名女性廚工今（24）日確診新冠肺炎，目前已掌握她的先生、女兒及幼兒園一名老師相繼確診，為免疫情擴大，台中市長盧秀燕立即下令成立泰安國小附設幼兒園前進指揮所，60名人力與物資已於中午抵達，針對附幼教師、學童及家屬進行快篩。 

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盧秀燕今下午於台中流行疫情指揮中心記者會說明，案4735為49歲女性，是西屯區泰安附 幼的廚工，負責幼兒園的早餐及下午點心，曾至彰化旅遊，5月23日與其丈夫（案4736）、女兒 （案4737）至台中榮總快篩陽性，經PCR再次檢驗確診，目前醫院隔離治療。

盧秀燕表示，由於這位廚工有接觸幼兒園教師及學童，且市府已接獲醫院通報幼兒園還有一 名教師確診尚未納入編號，審慎起見，市府已於西屯區泰安國小成立前進指揮所，並同步通知泰安附幼8位教師及家屬、54名學童及家屬，前往泰安附幼前進指揮所進行快篩，希望今日就能完成，安定民心。

盧秀燕指出，泰安國小與其附設幼兒園分屬不同大樓，案4735女廚工並未負責泰安國小學童的餐點，僅負責附設幼兒園早餐及下午點心，因此第一波先通知泰安附幼師生及家屬進行快篩，將視疫情發展持續滾動檢討。

盧秀燕強調，台中市針對有風險地區成立前進指揮所快篩，例如先前的平等國小、朝陽科大，乃至於此次泰安國小附幼，把資源用在刀口上，並非全面普篩，對此，周邊居民及學生師生表示贊同，因為疫情發生當下，接觸者及周邊居民內心勢必不安，專案快篩有助掌握疫情也能安定民心。

副市長黃國榮也進一步說明，市府今日上午獲悉案4735女廚工於5月17、18日與幼兒園師生 接觸情形後，緊急成立「泰安國小附設幼兒園前進指揮所」，動員60名人力，由衛生局副局長陳南松擔任指揮官，分為教育、消防救護、民政、交通、醫療衛生、環保、新聞、警政等8類組，備妥背負式水霧機4台、噴霧式車載消毒機1台、救護車2車，今日下午1時30分已完成勤前教育工作分派，目前陸續快篩採檢造冊。

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