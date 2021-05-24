台中24日增8例本土確診　其中幼兒園廚工家庭染疫

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衛生局長曾梓展針對今確診案例說明，案4456為本國籍56歲女性，為案4004（62歲男性退休人員，曾至萬華個案）的太太，為電話行銷人員，上班時間會配戴口罩，近日無出國史，5月19日曾至小林眼鏡太平店，有戴口罩停留約20分鐘，5月20、22日曾至太平區永億公園遛狗，5月22日中午被匡列為案4004的接觸者並安排採檢，5月23日檢驗陽性確診，目前於醫院隔離治療中。目前已初步匡列41人居家隔離，包括同住家人4人、公司接觸者37人。
案4457為本國籍北屯區74歲男性，近日無出國史，5月15日與山友前往大坑十號步道及山海戀咖啡用餐；5月17日曾至西區台灣大道二段179巷10號的無名麵攤用餐，5月18日出現嘔吐、發燒症狀，5月20日至診所就醫未改善，5月22日至醫院採檢後確診。本案感染源疫調中，共匡列居家隔離8人，包含同住家人2人、友人5人、職場接觸者1人。
針對美樂地夜唱團一案，曾梓展說明，案4734為本國籍大里區19歲男性，為朝陽大學學生，近日無出國史，為案2833、3451室友，5月20日因被匡列為接觸者，至醫院進行採檢，5月22日出現喉嚨痛、鼻塞等症狀，5月23日通知檢驗陽性確診，已收治醫院隔離治療。個案同住室友已於2833確診時匡列為居家隔離者，故不再重複匡列。
案4915為本國籍西屯區22歲獨居男性，為台中美樂地KTV外場員工，近日無出國史，無新冠肺炎相關症狀，5月13日當日有上班（當日店內有朝陽及中國醫夜唱團），自5月15日 KTV停業後多待在家，5月20、21日曾至全家便利商店台中文華店，5月22日接獲居家隔離通知後前往醫院採檢，於5月23日確診。
案4917為本國籍西屯區35歲女性，為彰化某長照機構行政人員，近日無出國史，上班時較少接觸長者，5月14日與媽媽至苗栗，曾接觸彰化歌唱班確診個案（案2260），5月15至16日均有上班，5月16日得知案2260確診，5月17日即自行開始居家隔離，5月20日出現發燒症狀，5月22日由衛生局轉介就醫採檢並收治住院，5月23日檢驗陽性確診。
此外，針對西屯區泰安國小附設幼兒園的廚工家庭染疫一案，案4735為本國籍西屯區49歲女性，職業為幼兒園廚工，僅負責煮飯、送餐，無接觸小朋友，近日無出國史，5月8日曾至彰化埔心家庭聚餐，5月16、17、22日曾至家樂福青海店，5月17至19日皆到校工作，除用餐外皆有戴口罩，5月19日因肌肉痠痛、發燒等症狀至診所就醫，5月21日、22日曾至水湳市場，5月23日因女兒（案4737）也出現發燒症狀，至中榮快篩結果為陽性，經PCR檢驗確診。 同住家人共3位，已有2位確診（個案丈夫、女兒），兒子檢驗陰性匡列為居家隔離，學校接觸者已匡列6名老師，其餘仍持續匡列中。
案4736為本國籍西屯區54歲男性，某農場負責人，為案4737的父親、案4735的先生，近日無出國史，無新冠肺炎相關症狀，5月21日曾至家樂福青海店購物，5月23日與太太及女兒一同前往醫院快篩陽性，經PCR檢驗確診。本案共匡列居家隔離三人（個案兒子、職場同事2名）。
案4737為本國籍西屯區19歲女性，台中二中應屆畢業生，為案4735的女兒，近日無出國史，5月20日因案母開始身體不適，5月23日開始有發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，至醫院快篩陽性，經PCR檢驗確診，目前醫院隔離治療中。本案同住父母均已確診，案弟框列為居家隔離，彰化縣相關足跡將轉知彰化縣衛生局處理。
另有關台中市快篩站情況，衛生局說明，自5月19日於平等國小開設快篩站以來，截至昨(23)日止，共篩檢6621名，其中6536名為陰性，85名為陽性，經由PCR做進一步檢測，其中81人為陰性，4人為陽性。
針對外界關心的朝陽科大和中國醫大美樂地夜唱團案，台中市政府說明，朝陽科大夜唱團隔壁包廂，另有11名中國醫大學生、1名中山醫大學生，一共12人夜唱團。其中，2名中國醫大學生已於日前確診送院治療，其餘10名學生均為陰性，目前仍繼續居家隔離中。