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新冠確診是啥感覺？網瘋傳「跟流感一樣」　醫曝數據打臉

▲因應全台本土疫情爆發，全台醫護人員站上第一線支援。（圖／NOWnews資料照片）
▲因應全台本土疫情爆發，全台醫護人員站上第一線支援。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-24 17:37:24

近日台灣新冠本土疫情嚴峻，除了中央疫情指揮中心公布的相關消息之外，網路上的謠言也從未停過，而針對近日網上瘋傳「得了新冠肺炎其實就跟流感一樣」一事，女醫師吳欣岱就出面闢謠，另一名前立委、醫師林靜儀更是附上三張圖，表明「請多多注意長輩誤傳的假消息」。

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女醫師吳欣岱表示，資訊戰又開始了，現在在各大封閉群組流傳「染疫也沒什麼大不了的」、「得新冠肺炎跟流感差不多」的訊息，試圖鬆懈台灣人的警戒心，但事實上，「武漢肺炎的住院中死亡率是季節性流感的三倍，平常一個流感重症新聞報完之後，路上戴口罩及打疫苗的人都會變多，請把這樣的警戒心在對新冠肺炎的防疫上拉高三倍，小心防疫才能安心生活。」

而醫師林靜儀也在個人臉書上拋出三張截圖，分別是指揮中心對於各項假消息的澄清，內容包括「網傳醫院把患者遺體丟棄在河中」、「網傳疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒指揮中心」、「網傳醫生訊息外流，數據準備作假」。

▲林靜儀
▲醫師林靜儀也在個人臉書上拋出三張截圖，分別是指揮中心對於各項假消息的澄清，呼籲民眾切勿隨意轉傳這些疫情假消息，否則將被罰三百萬。（圖/翻攝林靜儀臉書）
林靜儀提到，絕對不會認為這是國內有人吃飽太閒做的，「至於哪個國家總是巴不得台灣混亂，故意造成人心恐慌和對於防疫訊息的不信任，我相信多數台灣人都清楚。」請各位注意，老是轉這種東西給你的親友，多多幫他們注意一下他們的朋友是不是有怪怪的資訊來源。

而對於近日關於疫情假消息滿天飛，疫情指揮中心也多次強調，這些假訊息試圖擾亂民眾心理，甚至打亂防疫步調、造成恐慌，呼籲民眾收到訊息時「多疑、多查、不亂傳」，收到不明連結、要求匯款、提供個資的訊息都要特別小心，有疑慮可通報165反詐騙專線，另外，如果被抓到散播疫情相關假訊息將構成犯罪，會被判處最高3年有期徒刑或併科新台幣300萬元罰金，請民眾切勿以身試法。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
53.47%46.53%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
87.34%12.66%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.9%67.1%
2021-05-21-2021-05-24
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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