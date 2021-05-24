新冠確診是啥感覺？網瘋傳「跟流感一樣」　醫曝數據打臉

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而醫師林靜儀也在個人臉書上拋出三張截圖，分別是指揮中心對於各項假消息的澄清，內容包括「網傳醫院把患者遺體丟棄在河中」、「網傳疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒指揮中心」、「網傳醫生訊息外流，數據準備作假」。
林靜儀提到，絕對不會認為這是國內有人吃飽太閒做的，「至於哪個國家總是巴不得台灣混亂，故意造成人心恐慌和對於防疫訊息的不信任，我相信多數台灣人都清楚。」請各位注意，老是轉這種東西給你的親友，多多幫他們注意一下他們的朋友是不是有怪怪的資訊來源。
而對於近日關於疫情假消息滿天飛，疫情指揮中心也多次強調，這些假訊息試圖擾亂民眾心理，甚至打亂防疫步調、造成恐慌，呼籲民眾收到訊息時「多疑、多查、不亂傳」，收到不明連結、要求匯款、提供個資的訊息都要特別小心，有疑慮可通報165反詐騙專線，另外，如果被抓到散播疫情相關假訊息將構成犯罪，會被判處最高3年有期徒刑或併科新台幣300萬元罰金，請民眾切勿以身試法。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。