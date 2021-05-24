快篩才15分鐘「為何還是狂塞車」？醫檢師曝3大QA揭內幕

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增339例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，另有校正回歸本土個案256例；不過「校正回歸」一詞近日也引起各界熱議、罵聲不斷，對此就有一名醫檢師忍不住替醫護發聲，表示雖然快篩15分鐘，但因為精準度低，所以不能當作確診病例，之後還要做相對耗時的PCR核酸檢測，因此才會「塞車」，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「我是醫檢師，我要為醫護發聲」為題發文，表示最近網路上謾罵聲不斷，讓她很不捨在前線奮戰的防疫人員和醫檢師同仁，「所以我要來為一線人員發聲」，便整理了3個QA來解惑。





▲中央流行疫情指揮中心5月24日公布國內新增339例新冠肺炎確定病例，其中本土334例、境外移入5例，另有256例校正回歸上週各日個案。（圖／指揮中心提供）

Q1：為什麼檢驗會塞車？快篩不是15分鐘就出來了嗎，哪來的塞車？





A1：目前篩檢都會採雙份檢體，其中一份做抗原快速篩檢，15分鐘結果就會出來，但是篩檢型檢測敏感性高準確度較低，所以並不能當作確診病例， 只會被當作高危險群隔離起來，接著進一步做PCR核酸檢測，而PCR的流程和檢體前處理步驟相當耗時，所以「不要再說15分鐘就可以出爐的報告是在拖什麼了……」。





Q2：PCR有什麼耗時的，有需要過這麼多天才公布校正回歸的確診病例嗎？





A2：一線的醫檢師有限，還有數不清的重症急診檢驗報告要做，並不是所有醫檢師都每天守在篩檢站等著做實驗，如果檢驗科只需要做新冠病毒的檢驗，我相信報告不會延遲，但是會有更多人死於其他重輕症！





Q3：做完PCR就好了，為什麼有通報數量誤差的問題？





A3：醫檢師除了做實驗還要發報告，且依據醫檢師法，誰操作的檢體誰發報告，報告如果出問題，是會吊銷牌照上法院的。而我們需要在一天的實驗結束之後，上「傳染病通報系統」完成通報，再加上中央統計龐大的數據，因此很難在每天下午2點前完成，「來不及的就是要排隊，排隊的還是要盡快做完，再把真正陽性的時間回歸到每一天，才可以精準的反映出疫情情況」。





另外，原PO也透露「PCR核酸檢測」流程，首先，從病人的檢體（痰液、糞便、鼻咽喉頭拭子）中萃取冠狀病毒的RNA， 接著第二步，將萃取出來的RNA利用反轉錄酶的作用將RNA轉成cDNA，再以PCR技術放大基因產物；最後第三步則是偵測結果，傳統RT-PCR利用螢光染色和膠片電泳法呈現結果，Real Time PCR 則是利用儀器偵測螢光記錄反應結果。





他也表示，「萃取RNA就要2小時，而上機要3小時，這個是固定花費時間怎麼樣也快不了」， 如穿脫完整的安全防護設備，檢體核對與編號等步驟，每進行一批檢體就至少需要六小時以上，以上時間的估算是以實驗進展最順利的情況來拿捏的，如遇「trouble」時，檢驗所需的時間又得延長，「而機器有限的情況下，一次能做的數量就那些。所以不要再說我們偷懶了」，最後他也坦言，他明白國人對疫情的恐慌，但還是希望可以少一點風涼話和不諒解，多一點體諒和溫暖，「台灣加油」。





貼文一出，網友紛紛留言，「醫護人員辛苦了，加油」、「醫護辛苦了」、「辛苦了！真的很感謝醫護人員的協助！有你們真的很溫暖，希望大家都能戴好口罩，在家防疫」、「幫集氣，醫院也不是只有新冠患者」、「辛苦了所有的醫護人員們，台灣的大家能否多點同理心多點體諒，天天開口就是罵，罵完了疫情就會好轉嗎？ 繼續落實自己能做到的防疫措施，少出門少接觸，相信疫情能慢慢好轉的，台灣加油」。（編輯：郭佩蓉）



