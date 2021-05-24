台灣疫情失守讓陳時中被罵翻！連千毅怒槓酸民：莫名其妙
台灣近期疫情失守，不少民眾也將矛頭指向中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，確診數「校正回歸」的說法更掀起新一波爭議。不過知名網紅連千毅則替陳時中抱屈，更發文槓上酸民，也認為不戴口罩的人簡直「莫名其妙」！
編輯中心/綜合報導
2021-05-24 17:40:54｜2021-05-24 17:41:27
昨（23）日連千毅就曾在臉書上發文力挺陳時中，並感慨「每天有很多缺乏智慧的人在說陳時中先生不是，我問問這些人，一個為台灣認真付出的官員，有功沒賞打破要賠，當國外死了這麼多人，他替台灣守護了一年多! 已經難能可貴…」。
不過發文一出仍然引來部分民眾不滿，在留言中不留情的反嗆連千毅。因此今（24）日連千毅又再度發文回擊「人有失手馬有失蹄，一、兩件事做的決策不甚完美，酸民硬要以偏概全，雞蛋裡面挑骨頭，陳時中做的好的事，絕口不提，混肴視聽，本末倒置，倒因為果，講一句明白的，不然這個位子，你們來坐坐看」！
最後連千毅也對不戴口罩的民眾喊話：「戴個口罩出門很困難嗎？ 沒有錢買，哥送你一年份，每天給我換新，真的是一堆，莫名其妙的人」。（編輯：潘毅）
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