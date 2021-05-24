名家論壇》單厚之／非疫情該「校正回歸」而是民進黨政府

如果時間也能「校正回歸」到5月22日，陳時中應該絕對不會再推出「校正回歸」這個名詞。





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「校正回歸」，沒有人聽得懂的這4個字，5月22日google trends的搜尋量達50萬+、就連同音的「矯正回歸」都有1萬+。而陳時中本人網路聲量創下去年1月防疫以來的新高、負面聲量也是有史以來最高。





過去一年多的時間，陳時中、指揮中心、民進黨在「疫情政治學」這門課堪稱是模範生，獲得民眾的一致好評。沒想到指揮中心突然端出一堂「疫情統計學」，把自己搞的灰頭土臉，還立刻被死當。





「校正回歸」打破了民眾對指揮中心的信賴，一時間「蓋牌」質疑四起，陳時中聲稱自己是「掀牌」，卻遭來更大的嘲諷；若之前沒有「蓋牌」，如今又哪來的牌可掀？網路上各種嘲諷「校正回歸」的哏圖四起，任憑綠營側翼說破了嘴，也絲毫挽回不了風向。





綠營聲稱「校正回歸」是正常、常見的作法，結果曾經是台大醫學院教授的柯文哲說「第一次聽到這名詞」、統計學教授費鴻泰說統計學沒有「校正回歸」這名詞。





不管指揮中心用什麼名詞，民眾的理解就是，指揮中心之前給的數據不完整、不真實、不可信，而且未來每天公布的數據，也都仍然不能反映當下真實的疫情。





搬出「校正回歸」的第一時間，指揮中心聲稱是「登錄表格」出了問題，導致數字沒有完成上傳。但如果真的只有登錄系統的問題，系統修正之後就不該再有「校正回歸」的必要；之所以還需要持續「校正回歸」，並且明訂「採檢日+2為確診日」，其實反應的就是檢驗能量不足了。





綠營搬出去年外國的經驗，聲稱類似的作法並非台灣獨創。但不要忘了，那些都是一年多前的經驗，當時包括歐美國家都面臨疫情爆發、醫療體系崩潰、檢驗能量不足，無法第一時間獲得正確的確診數，甚至有患者死亡之後才發現是新冠肺炎，所以必須要回頭補登錄確診數；但絕對沒有一個政府會在不承認自身疏失與不足的情況下，高調的宣稱自己是在「掀牌」。





如今台灣的疫情就像一年多前的世界其他國家，疫情爆炸、感染源不明、檢驗能量不足，所以也必須要回溯修正數字，才能反應真正的疫情變化趨勢。指揮中心不承認自己的佈署不足與缺陷，只想個玩弄文字遊戲、蒙混過關，自然無法獲得民眾的理解與認同。





過去一年多，台灣的防疫的確可圈可點，陳時中靠著便給的口才，也經常能夠四兩撥千斤度過難關，例如在疫苗取得上的說詞反覆、疫苗施打率落後全球，民眾一直都沒有太過苛責。但也因為民進黨對陳時中的口才太有自信，才會誤判形勢，創出「校正回歸」的說詞，一下子賠掉過去一年累積的公信力。





不管是回補資料或「校正回歸」，目的都是為了反應真實的疫情，才能對應做出正確的防疫作為。但「校正回歸」該盤點的，絕對不僅僅只有染疫數跟對應的防疫作為，更包括指揮中心的公信力、政治能量、手中籌碼，與對應的行政與政治作為。





按理講，疫情越升高、越失控，政府的姿態就要越低、越謙卑，懇求各方力量的配合，以期儘速控制疫情。但我們看到的卻是，綠營透過各種放話管道狂打侯友宜，推鍋給柯文哲、侯友宜，結果卻把兩人越打越旺。同時，指揮中心祭出重罰，狂打「境外假消息」，把一切所有對政府的質疑，都打成是「阿共仔的陰謀」，結果卻引來更多的質疑跟批評。





指揮中心跟民進黨政府真正該「校正回歸」的是，在停電、疫情等一連串風暴之下，蔡英文的817萬還剩下多少，網路上、社會上真實的風向又是如何？當地方首長紛紛開始「嗆時中」時，如果還誤以為「順時中」才是主流，還按照幾個月前的政治操作習慣，「校正回歸」的慘劇必然會持續重演。











●作者：單厚之／資深媒體人





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