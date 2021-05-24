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金融業染疫持續增加　星展銀、台銀、遠東銀也有員工確診

▲ 金融業員工染疫也持續增加，包括星展銀行（台灣）、遠東銀行及台灣銀行也證實有員工確診。（圖／資料照，台北市政府提供）
▲ 金融業員工染疫也持續增加，包括星展銀行（台灣）、遠東銀行及台灣銀行也證實有員工確診。（圖／資料照，台北市政府提供）

記者顏真真/台北報導

2021-05-24 17:57:08

國內本土疫情持續擴散，累計10天已有3592例本土新冠肺炎確診病例，而金融業員工染疫人數也在增加。今（24）日包括台灣銀行、遠東銀行及星展銀行（台灣）都證實有員工確診，並已完成清消工作等防疫措施，其中星展銀除1名居家辦公員工確診，還有清潔公司外派至某分行的清潔人員也染疫，而遠東銀行則是南京東路分行1名行員在5月22日居家隔離期間, 經衛生主管機關通知確診新冠肺炎。至於台銀北投分行亦有1名負責庶務工作的工友確診。

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星展銀行（台灣）表示，今日獲報1名員工採檢新冠病毒確診，由於星展超前部署，部分業務及後勤部門自3月起已實施分組居家辦公，該名確診員工為居家辦公者，因此無須匡列其他員工，也不影響公司正常營運。同時，星展也接獲清潔公司通知，1名外派至某分行的清潔人員也傳確診，經獲報後同樣立即對相關辦公處所進行消毒，而該清潔人員未與行員有密切接觸，因此請行員進行自主健康管理。

星展銀行（台灣）強調一向視保護所有員工、客戶與營運夥伴的安全為首要職責，對於確診員工將提供一切必要的協助，目前業務照常，並已研擬縝密的因應計畫與配套措施，確保營運不受影響。為因應台灣疫情升溫，星展也已採取多項措施主動防疫，包括自5月12日疫情提升至二級起，全面啟動居家辦公或分組辦公模式，及補貼計程車費補助等，保障員工健康及安全。在分行方面，客戶進出分行時，都需確實配戴口罩、執行體溫測量與酒精消毒、維持安全社交距離，並全面採用簡訊實聯制，確保客戶的安全。

遠東銀行今日也證實南京東路分行1名行員在5月22日居家隔離期間，經衛生主管機關通知確診新冠肺炎，但在5月20日接獲該行員居家隔離通知時，即於當日完成該分行行舍的全面清潔消毒作業，該分行其他同仁則全部實施居家辦公及自主健康管理。同時，遠東銀並指派護理師每日關懷受影響員工的健康狀況及提供防疫衛教資訊，另安排專業醫師線上提供諮詢，相關防疫管理措施及環境消毒衛生，均依標準程序進行，並主動關懷該行員期間內可能接觸過的客戶，提醒自主監測健康情形，以保護客戶及同仁的安全。

遠東銀也強調南京東路分行營運維持正常, 由總行調派後備人力處理，客戶仍可至該分行辦理金融業務, 或可至鄰近的松江分行辧理。遠銀亦強化落實各項防疫措施，包括實施異地備援辦公、居家辦公及人員分流等，力保維持銀行正常營運及服務不中斷，並要求同仁管理自身與家人健康，若有不適儘速就醫及回報公司，期以與政府及全民攜手抗疫，共度艱難時刻。

至於目前員工染疫的金融業已快20家，除了這3家銀行之外，還有包括富邦金、合庫銀行、國泰人壽、中信銀行、台灣人壽、富邦人壽、安泰銀行、永豐銀行、中國人壽、新光銀行、華南銀行、玉山銀行、第一銀行等都有員工確診。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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