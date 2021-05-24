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邰智源片場大發飆？喊話：現在什麼狀況

▲邰智源化身《彈射世界》代言人「彈珠邰」。（圖／遊戲橘子提供）
▲邰智源化身《彈射世界》代言人「彈珠邰」。（圖／遊戲橘子提供）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-24 22:00:00｜2021-05-24 23:04:23

藝人邰智源有「最狂阿公aka不老網紅」的稱號，主持網路實境節目《木曜4超玩》深受粉絲喜愛，他首次代言全新彈珠台RPG手遊《彈射世界》，該遊戲由遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發。日前廣告拍攝現場更挑戰吊著鋼絲在攝影棚中左右彈飛，驚險又逗趣的挑戰也讓他直呼：「現在是什麼『撞』況？」

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▲代言人邰智源於拍片現場高喊：「現在是什麼撞況？」（圖／遊戲橘子提供）
▲代言人邰智源於拍片現場高喊：「現在是什麼『撞』況？」（圖／遊戲橘子提供）
邰智源因代言日本手機遊戲，睽違20年再度挑戰吊鋼絲，化身人體「彈珠邰」彈出天際，不但在電視廣告拍攝中挑戰「一日彈珠邰」，釋出的廣告拍攝幕後花絮中，也能見到這個月剛滿56歲的邰智源在導演的指令之下，吊著鋼絲在攝影棚中左右彈飛，逗趣畫面令人忍俊不住。

邰智源也笑稱自己能擔任代言人是托了名字的福：「如果叫做『彈珠憲』、『彈珠琳』聽起來就不太搭，能夠剛好代表『彈珠台』的就只有我了吧」，邰智源也提到《彈射世界》讓他聯想到小時候玩彈珠台的回憶，這款遊戲玩法簡單，任何人都能輕鬆上手，真情推薦大家一起來享受彈射世界的遊戲魅力！

▲《彈射世界》繁中版於5月24日中午12點開放預先下載、5月26日雙平台正式開服。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》繁中版於5月24日中午12點開放預先下載、5月26日雙平台正式開服。（圖／遊戲橘子提供）
《彈射世界》繁中版將於5月24日中午12點開放預先下載、5月26日雙平台正式開服！遊戲中的協力戰鬥模式最多可三人一起共同戰鬥，不論是使用單指彈射或是雙指連擊，都可以隨時隨地的爽快遊玩，讓玩家們可以邀請朋友們一起戰鬥、挑戰BOSS！

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
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49.21%50.79%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
82.87%17.13%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
30.59%69.41%
2021-05-21-2021-05-24
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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