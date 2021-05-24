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5個有助孩子健康長大的穴位
1.增強記憶力 / 四聰穴
取穴位置：頭頂正中，百會穴前後左右各一拇指寬的四個地方
按摩方式：用食指或拇指揉按
按摩時間：輪流按 4 個穴道，每次 3 ~ 5 分鐘
2.長高長壯 / 湧泉穴
取穴位置：湧泉穴在腳掌前 1/3 正中間的凹陷處
按摩方式：用大拇指按壓，同時畫圈按摩
按摩時間：左右邊各3 ~ 5 分鐘
3.提升免疫力 / 合谷穴
取穴位置：合谷穴在虎口併攏，肌肉的最高交會處
按摩方式：用拇指去按壓
按摩時間：左右邊各 3 ~ 5 分鐘
4.眼部保養 / 晴明穴
取穴位置：晴明穴在臉部位於內眼角，斜上方凹陷處
按摩方式：用食指指腹揉按
按摩時間：左右邊各 3 ~ 5 分鐘
5.呼吸道保養 / 天突穴
取穴位置：在鎖骨正中的凹陷處
按摩方式：臉朝上，用食指輕壓或按揉
按摩時間：每次 3 ~ 5 分鐘
影片編輯 / 羅伊 繪圖 / 艾蜜莉 精選圖 / 彭幸茹
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 防疫生活對策／【Heho微動畫】讓孩子健康快樂的長大！幫孩子按摩5穴位有助增強記憶、提升免疫力
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