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防疫生活對策／【Heho微動畫】讓孩子健康快樂的長大！幫孩子按摩5穴位有助增強記憶、提升免疫力

防疫生活對策／【Heho微動畫】讓孩子健康快樂的長大！幫孩子按摩5穴位有助增強記憶、提升免疫力
防疫生活對策／【Heho微動畫】讓孩子健康快樂的長大！幫孩子按摩5穴位有助增強記憶、提升免疫力

Heho健康

2021-05-24 18:01:30

看著孩子健康的成長，是每個爸爸媽媽們的最大心願，像是要怎麼讓自家孩子長得高一點、聰明一些，往往都傷透了腦筋，並且在這新冠肺炎疫情嚴峻的期間，也會非常擔心自己的孩子染疫，所以會非常注重孩子平時的保健。

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為讓孩子的身體能夠健康，除有充足的睡眠、攝取足夠營養、做好個人衛生管理外，其實也能透過穴位的按摩，幫助促進孩子的血液循環，藉此達到刺激發育的作用喔！



5個有助孩子健康長大的穴位

1.增強記憶力 / 四聰穴

取穴位置：頭頂正中，百會穴前後左右各一拇指寬的四個地方

按摩方式：用食指或拇指揉按

按摩時間：輪流按 4 個穴道，每次 3 ~ 5 分鐘

2.長高長壯 / 湧泉穴

取穴位置：湧泉穴在腳掌前 1/3 正中間的凹陷處

按摩方式：用大拇指按壓，同時畫圈按摩

按摩時間：左右邊各3 ~ 5 分鐘

3.提升免疫力 / 合谷穴

取穴位置：合谷穴在虎口併攏，肌肉的最高交會處

按摩方式：用拇指去按壓

按摩時間：左右邊各 3 ~ 5 分鐘

4.眼部保養 / 晴明穴

取穴位置：晴明穴在臉部位於內眼角，斜上方凹陷處

按摩方式：用食指指腹揉按

按摩時間：左右邊各 3 ~ 5 分鐘

5.呼吸道保養 / 天突穴

取穴位置：在鎖骨正中的凹陷處

按摩方式：臉朝上，用食指輕壓或按揉

按摩時間：每次 3 ~ 5 分鐘

影片編輯 / 羅伊  繪圖 / 艾蜜莉  精選圖 / 彭幸茹



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 防疫生活對策／【Heho微動畫】讓孩子健康快樂的長大！幫孩子按摩5穴位有助增強記憶、提升免疫力

【Heho微動畫】孩子們請小心，病毒藏在這5種地方 !

保護孩子不受新冠肺炎病毒威脅！醫師：父母應教會小朋友用這 4 招保護自己

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指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
58.06%41.94%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
83.33%16.67%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.84%67.16%
2021-05-21-2021-05-24
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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