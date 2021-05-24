3級警戒不延？陳其邁建議延兩周

全台疫情警戒第3級的期限是訂在5月28日，只剩4天時間，上午基隆市長林右昌首先喊出希望全國3級延兩周，桃園市長鄭文燦與台南市長黃偉哲都說尊重中央，有公衛背景的高雄市長陳其邁在今日疫情會議後則表示，從疫情的判斷，建議中央流行疫情指揮中心，三級警戒到5月28日應該要再延兩個禮拜，「這個是我的建議，高雄市的建議」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-24 17:53:26
面對疫情，高雄市長陳其邁今天除了找來前高雄長庚副院長、胸腔內科林孟志教授解釋高雄市防疫量能的整備情形外，更宣布再度祭出醫院加嚴措施，包括1、各醫院應基於「分艙」原則，對於院內陪病照服員（看護）儘速進行COVID-19快篩或採檢；2、限制陪病照服員（看護）跨艙、跨院間、跨病房移動工作；3、快篩陽性者轉通報；而醫院的相關附設部門，除了餐飲、便利超商、衛生醫療用品仍可繼續開設外，其他像是理髮、花店、美容、宗教師等均應關閉。
陳其邁也表示，對於這一連串的限制措施，高雄市政府也要向大家說聲抱歉，但這都是為了防疫「先把健康顧好，錢再賺就有」，大家「齊心防疫，市府挺你」，高雄市政府也在今天推出紓困方案，希望能夠跟所有的市民朋友大家齊心防疫、共度難關。
陳其邁強調，在傳染病的控制，最重要還是兩個原則，第一個就是「病毒不要進到社區」，所以市府才會花那麼多的力氣、那麼多的量能在做防疫旅館或居家檢疫；第二個就是「不要進到醫院」，全世界許多大型的群聚都發生在醫院，所很多國家的經驗是這樣，為什麼花時間在做醫院的防疫整備，為什麼要看護要做快篩的原因是就是在這裡。
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