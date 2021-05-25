抓包男友熱吻捏臀小三　黃小柔還是心軟：他當場下跪

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃小柔表示當時男友讓她很沒安全感，因為跟女生朋友走得太近，她也曾經質問過男友，但男友就回她兩人只是好朋友，還要黃小柔不相信的話就加入他們一起吃飯，黃小柔也就相信了。
有次男友又說要去某家餐廳跟那位好友吃飯，黃小柔剛好人在附近就想繞過去看一下，停車時剛好看到男友和那個女生正在熱吻，男友還手滑女生臀部捏了一下，該動作表示兩人已經有過「人與人的接觸」了，黃小柔當下直接把車門打開，走到兩人面前，女生看到她時當場嚇了一大跳，也不敢說什麼趕緊離開，而男生一看到她則是當場下跪，當下深覺被背叛的黃小柔已經心死，決心與男友分手，結果一回到家後，她卻心軟了。
黃小柔說因為當時男友的爸爸媽媽在兩人交往期間真的把她當女兒照顧，讓單親家庭的黃小柔格外覺得溫暖，也相當喜歡他們，當天一知道狀況後，男友媽媽馬上來按電鈴，看到門後還在哭的黃小柔馬上就抱著她一起哭，還一邊哭一邊跟黃小柔說對不起，自己教出不好的小孩，還說到真的很愛她，拜託她留下來，黃小柔也不忍心看男友媽媽哭，只好承諾會好好想一想。
隔天男友爸爸一早就到樓下說要送黃小柔去上班，一上車後對方也說不想要為兒子說些什麼，但是如果她離開夫妻倆會很傷心，讓黃小柔當下好揪心，後來黃小柔雖然有跟男友和好，但一兩個月後自己還是過不去，最後仍舊跟男友分手。