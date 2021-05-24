聽見下雨的聲音！集水區稍解渴 水庫啟動微調放水時間
受到鋒面接近與午後熱對流影響，氣象局今（24）日針對全台14縣市發布豪大雨特報，石門水庫、德基水庫紛紛降下零星雨勢，為集水區稍稍解渴，目前石水庫水位上升204.5公尺，蓄水率已達8.9%，德基水庫則預計將在25日上午6時開始放水、傍晚7時關水。水利署把握時機，陸續燃放增雨焰劑， 盼能多留每一滴水於水庫，緩解水庫乾旱之急。
記者林莞茜/綜合報導
2021-05-24 18:21:01
根據氣象局預報，午後山區有熱對流發展，水利署把握此降雨機會，先行通知寶二、永和山、仁義潭、烏山頭等水庫地面人工增雨作業小組，並於上午12時完成整備，於下午13時起陸續燃放增雨焰劑，把握午後對流增加集水區降雨量。
石門水庫也因鋒面接近跟熱對流帶來零星雨勢，從上午蓄水率約8.5%提高至8.9%，水為增加了204.5公尺，水利署表示，這場雨是這個月以來雨量最多的一次，且雨勢還在持續當中，對集水作用有稍許幫助。
而位在台中的德基水庫，今日上午7時蓄水率只剩1.1%，水位1321公尺，但到下午集水區也開始降雨，為增加德基水庫的蓄水時間，已於下午5時關閉水庫的放水閥，並預定25日至28日每日上午6時放水、19時關水、假日在上午8時放水、16時30分關水已減緩水庫水位的下降速度。
聽見下雨的聲音讓山區居民相當興奮，期盼雨勢可以維持久一些，以緩解久違的旱象，替水庫稍微解渴。水利署稱將與氣象局保持密切聯繫，並藉由鋒面通過時及針對午後對流實施增雨作業，為求多留每一滴水於水庫集水區，解水庫乾旱之急。