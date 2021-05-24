  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

聽見下雨的聲音！集水區稍解渴　水庫啟動微調放水時間

▲石門水庫即時影像。（圖／取自桃園市政府觀光旅遊局）
▲石門水庫即時影像。（圖／取自桃園市政府觀光旅遊局）

記者林莞茜/綜合報導

2021-05-24 18:21:01

受到鋒面接近與午後熱對流影響，氣象局今（24）日針對全台14縣市發布豪大雨特報，石門水庫、德基水庫紛紛降下零星雨勢，為集水區稍稍解渴，目前石水庫水位上升204.5公尺，蓄水率已達8.9%，德基水庫則預計將在25日上午6時開始放水、傍晚7時關水。水利署把握時機，陸續燃放增雨焰劑， 盼能多留每一滴水於水庫，緩解水庫乾旱之急。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據氣象局預報，午後山區有熱對流發展，水利署把握此降雨機會，先行通知寶二、永和山、仁義潭、烏山頭等水庫地面人工增雨作業小組，並於上午12時完成整備，於下午13時起陸續燃放增雨焰劑，把握午後對流增加集水區降雨量。

石門水庫也因鋒面接近跟熱對流帶來零星雨勢，從上午蓄水率約8.5%提高至8.9%，水為增加了204.5公尺，水利署表示，這場雨是這個月以來雨量最多的一次，且雨勢還在持續當中，對集水作用有稍許幫助。

而位在台中的德基水庫，今日上午7時蓄水率只剩1.1%，水位1321公尺，但到下午集水區也開始降雨，為增加德基水庫的蓄水時間，已於下午5時關閉水庫的放水閥，並預定25日至28日每日上午6時放水、19時關水、假日在上午8時放水、16時30分關水已減緩水庫水位的下降速度。

聽見下雨的聲音讓山區居民相當興奮，期盼雨勢可以維持久一些，以緩解久違的旱象，替水庫稍微解渴。水利署稱將與氣象局保持密切聯繫，並藉由鋒面通過時及針對午後對流實施增雨作業，為求多留每一滴水於水庫集水區，解水庫乾旱之急。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
58.06%41.94%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
83.33%16.67%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.84%67.16%
2021-05-21-2021-05-24
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀