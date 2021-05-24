「台灣鋒砲」推聯名商品！陳金鋒：每次代言都是一種挑戰

「52鋒土雞胸肉」，要球迷們吃出健康。而且他過去代言過不少產品，從飲料、胃藥、房地產、重機等，其中最令人印象深刻的則是手遊《天堂M》，他當時霸氣喊出「每個人心中都有天堂」，讓不少粉絲都紛紛直喊「好帥！」

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陳金鋒可說是台灣棒球重要人物，除了他是第一位旅美球員升上大聯盟外，他追求的紀錄的自我要求，加上多次帶領中華隊在國際賽打出佳績，砲轟達比修有、上原浩治等人，是台灣「世界級」球星。

▲陳金鋒代言《天堂Ｍ》手遊。（圖／取自天堂M粉絲專頁）

2017年台北世大運，陳金鋒擔任聖火點燃的「最後一棒」，他穿上中華球衣「敲」出象徵全壘打的「紅不讓」，讓不少球迷流下感動的眼淚。

▲國家隊永遠的第四棒陳金鋒。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.08.19）