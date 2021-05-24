  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

「台灣鋒砲」推聯名商品！陳金鋒：每次代言都是一種挑戰

▲《天堂M》代言人陳金鋒。（圖／NOWnews資料照片）
▲《天堂M》代言人陳金鋒。（圖／NOWnews資料照片）

記者吳政紘/綜合報導

2021-05-24 19:15:07

「每一次代言都是一種挑戰！」現任富邦悍將顧問的「台灣鋒砲」陳金鋒，近期也推出個人聯名產品「52鋒土雞胸肉」，要球迷們吃出健康。而且他過去代言過不少產品，從飲料、胃藥、房地產、重機等，其中最令人印象深刻的則是手遊《天堂M》，他當時霸氣喊出「每個人心中都有天堂」，讓不少粉絲都紛紛直喊「好帥！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳金鋒可說是台灣棒球重要人物，除了他是第一位旅美球員升上大聯盟外，他追求的紀錄的自我要求，加上多次帶領中華隊在國際賽打出佳績，砲轟達比修有、上原浩治等人，是台灣「世界級」球星。

從2001年的世界盃砲轟日本隊奪下第三名，2004年雅典奧運對日本上原轟出3分砲，再到2007年亞錦賽在台對達比修開轟，2008年北京奧運帶傷上陣，陳金鋒象徵台灣人不服輸，永不放棄的精神。

▲陳金鋒代言《天堂Ｍ》手遊。（圖／取自天堂M粉絲專頁）
▲陳金鋒代言《天堂Ｍ》手遊。（圖／取自天堂M粉絲專頁）
2016年9月18日，陳金鋒終於卸下他的職棒球員身分，他也很感謝球迷、球團長久以來對他的支持，他都會記在心中，而「曾經瘋狂」這首歌也是在向他致敬，因為他是中華隊永遠的「不動四棒」。

2017年台北世大運，陳金鋒擔任聖火點燃的「最後一棒」，他穿上中華球衣「敲」出象徵全壘打的「紅不讓」，讓不少球迷流下感動的眼淚。

▲國家隊永遠的第四棒陳金鋒。（圖／記者葉政勳攝
▲國家隊永遠的第四棒陳金鋒。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.08.19）
2017年12月，陳金鋒穿上帥氣黑色西裝，代言手遊《天堂M》，他表示，在遊戲中有一個傳奇的數字跟陳金鋒有關連，要成為玩家想要的死騎角色，首先要提升到52級，正是陳金鋒球員生涯的背號。 

▲陳金鋒代言《天堂Ｍ》手遊。（圖／取自天堂M粉絲專頁）
▲陳金鋒代言《天堂Ｍ》手遊。（圖／取自天堂M粉絲專頁）
被問到代言這麼多產品「有什麼感想？」，陳金鋒不改霸氣地說，不管是《天堂M》或其他商品，「每一次代言都是一種挑戰。」，也很榮幸有機會參與每一次的合作與活動。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
58.06%41.94%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
83.33%16.67%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.84%67.16%
2021-05-21-2021-05-24
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀