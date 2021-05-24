「台灣鋒砲」推聯名商品！陳金鋒：每次代言都是一種挑戰
「每一次代言都是一種挑戰！」現任富邦悍將顧問的「台灣鋒砲」陳金鋒，近期也推出個人聯名產品「52鋒土雞胸肉」，要球迷們吃出健康。而且他過去代言過不少產品，從飲料、胃藥、房地產、重機等，其中最令人印象深刻的則是手遊《天堂M》，他當時霸氣喊出「每個人心中都有天堂」，讓不少粉絲都紛紛直喊「好帥！」
記者吳政紘/綜合報導
2021-05-24 19:15:07
陳金鋒可說是台灣棒球重要人物，除了他是第一位旅美球員升上大聯盟外，他追求的紀錄的自我要求，加上多次帶領中華隊在國際賽打出佳績，砲轟達比修有、上原浩治等人，是台灣「世界級」球星。
從2001年的世界盃砲轟日本隊奪下第三名，2004年雅典奧運對日本上原轟出3分砲，再到2007年亞錦賽在台對達比修開轟，2008年北京奧運帶傷上陣，陳金鋒象徵台灣人不服輸，永不放棄的精神。
2016年9月18日，陳金鋒終於卸下他的職棒球員身分，他也很感謝球迷、球團長久以來對他的支持，他都會記在心中，而「曾經瘋狂」這首歌也是在向他致敬，因為他是中華隊永遠的「不動四棒」。
2017年台北世大運，陳金鋒擔任聖火點燃的「最後一棒」，他穿上中華球衣「敲」出象徵全壘打的「紅不讓」，讓不少球迷流下感動的眼淚。
2017年12月，陳金鋒穿上帥氣黑色西裝，代言手遊《天堂M》，他表示，在遊戲中有一個傳奇的數字跟陳金鋒有關連，要成為玩家想要的死騎角色，首先要提升到52級，正是陳金鋒球員生涯的背號。
被問到代言這麼多產品「有什麼感想？」，陳金鋒不改霸氣地說，不管是《天堂M》或其他商品，「每一次代言都是一種挑戰。」，也很榮幸有機會參與每一次的合作與活動。