立陶宛宣布退出「17+1」　中國官媒怒嗆「夜郎自大」

立陶宛宣布已經退出中國與中東歐國家的「17+1」合作機制，指出這個包含部分歐盟成員國的機制「製造分化」，構成中國分裂歐盟的因素。立陶宛還進一步呼籲其他中東歐國家一起退出，引來中國官媒評論大罵，批評立陶宛是「跳梁小丑」、「夜郎自大」。





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綜合外媒報導，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示「立陶宛已經不再是17+1機制的成員，不會再參與這項計畫。」藍斯柏吉斯指出，「17+1」這個合作平台，從歐盟的角度來看，反而是在「製造分化」，並且敦促其他歐盟成員國也一起退出。藍斯柏吉斯進一步表示，希望歐盟27個成員國家能夠聯手，一起尋求更有效的「27＋1做法以及與中國交流」。





中國與歐盟局勢緊張時之際，自從從2012年開始就參與「17+1」的立陶宛退出更顯示出，中國與歐盟關係不斷惡化。





▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯。資料畫面。（圖／美聯社／達志影像）

立陶宛的「跳船」舉動以及發言隨即引發中國當局不滿，中國官媒《環球時報》刊出一篇評論怒嗆「立陶宛休在道義上夜郎自大」。評論表示立陶宛常自詡爲「前線國家」，卻跟俄羅斯關係緊張，與接壤的白俄羅斯等國家關係交惡，更與波蘭有歷史上的糾葛，指出波羅的海地緣政治極其複雜，各種極端的歷史記憶嚴重重疊，而立陶宛不思考如何化解舊恨，反而不斷構建新仇，自然會碰上倒霉的時候。





在評論中指出，立陶宛顯然是要彰顯自己退出時的姿態，怕中國對於立陶宛退出「沒有感覺」，並且加深歐洲大國，以及美國對立陶宛的印象。形容立陶宛就像是「跳梁小丑」，還大酸立陶宛「太小了」，人口規模不足中國一線城市的一個區，痛罵立陶宛「就算歐洲國家干涉中國內政也輪不到它」，還說立陶宛「這麼小的國家，還四處出擊，趕著做大國博弈的工具，早晚要引火焚身」。





評論更進一步指出，立陶宛不自量力地自我膨脹，甚至想挑釁中國，「我們就拉黑它，當它不存在，不值得中國動怒」。指出立陶宛退出「17+1」，不會影響到其運作，「中國中東歐合作機制會少一份干擾，可以更加務實」。





立陶宛今年3月份宣布將在台灣設貿易代表處，推進與台灣的關係。在本月20日，議會還通過決議，直指中國在新疆實行「種族滅絕」，並敦促聯合國調查「拘留營」相關事務，同時要求歐盟執行委員會重新審視與中國的關係，讓中國為之憤怒，如今退出「17+1」，更顯示出立陶宛與中國的關係近期急速惡化。



