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高雄何時設社區快篩站？陳其邁：感染盛行率高才需要

▲高雄市長陳其邁以台中日前做的社區快篩舉例，強調要在感染盛行率提高的時候，陽性預測值高，做快篩才是有效的。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁以台中日前做的社區快篩舉例，強調要在感染盛行率提高的時候，陽性預測值高，做快篩才是有效的。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-24 18:57:43

針對民眾關心高雄會不會設立社區快篩站？什麼時候設立？高雄市長陳其邁今（24）日再度表示，高雄市快篩試劑已經備好10萬劑，什麼時候要快篩？感染盛行率提高的時候，像雙北的狀況一樣，或是假如大家沒有把口罩戴好、沒有保持社交距離，出現社區傳播，也許就是要開始做快篩的那一天。

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陳其邁解釋，在有社區傳播，或者是有群聚感染的這個兩種狀況才需要做快篩，目前高雄並沒有出現社區傳播的狀況，至於群聚感染，像串門子或是巨蛋櫃姐的疫調，就會針對高風險的個案，或者是人數很多個案沒有辦法追蹤的情況之下，就會儘可能的在匡列的第一圈做PCR，第二圈量能假如夠也先做PCR，第三圈接觸者的接觸者的部分，就會根據個案的群聚現象來採取快篩。

▲從陽性預測值與盛行率的曲線圖表可看出，盛行率若不到1,000分之1，測出真正陽性的比例不到10%。（圖／高雄市政府提供）
▲從陽性預測值與盛行率的曲線圖表可看出，盛行率若不到1,000分之1，測出真正陽性的比例不到10%。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁也以台中的例子舉例，陳其邁說，台中在5月19日到5月21日間做了社區快篩，篩了4712人，篩出陽性的個案有64人，這64個陽性那全部都是陽性？其實不然，只篩出1個真正的陽性；陳其邁說，從陽性預測值與盛行率的曲線圖表上可以了解，為什麼雙北要做快篩，是因為雙北的盛行率已經接近了50分之1，也就是大概2%，或是到3%、4%的時候，陽性預測值就達到80%，所以這時候做快篩是有效的。

陳其邁強調，像現在高雄盛行率不到1,000分之1，即使篩出100個陽性的個案，其實真正PCR陽性不到10%，所以台中的經驗也是在告訴大家，以公共衛生來講，通常在做快篩的條件就是要在社區的感染盛行率比較高的地方來做，或者是針對高風險的地方來做，現在高雄已經先準備好了，但也希望大家能夠配合疫情指揮中心公布的相關規定，高雄市政府的專家會議也會根據不同的疫情的階段來做調整，請市民朋友放心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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