高雄何時設社區快篩站？陳其邁：感染盛行率高才需要

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陳其邁也以台中的例子舉例，陳其邁說，台中在5月19日到5月21日間做了社區快篩，篩了4712人，篩出陽性的個案有64人，這64個陽性那全部都是陽性？其實不然，只篩出1個真正的陽性；陳其邁說，從陽性預測值與盛行率的曲線圖表上可以了解，為什麼雙北要做快篩，是因為雙北的盛行率已經接近了50分之1，也就是大概2%，或是到3%、4%的時候，陽性預測值就達到80%，所以這時候做快篩是有效的。
陳其邁強調，像現在高雄盛行率不到1,000分之1，即使篩出100個陽性的個案，其實真正PCR陽性不到10%，所以台中的經驗也是在告訴大家，以公共衛生來講，通常在做快篩的條件就是要在社區的感染盛行率比較高的地方來做，或者是針對高風險的地方來做，現在高雄已經先準備好了，但也希望大家能夠配合疫情指揮中心公布的相關規定，高雄市政府的專家會議也會根據不同的疫情的階段來做調整，請市民朋友放心。
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