  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

「最強Body」連續與2男星開房被抓　遭爆要拍赤裸動作片

▲橫野堇日前爆出劈腿2位傑尼斯男星，近日又宣布退出NMB48，粉絲大受打擊。（圖／橫野堇IG）
▲橫野堇日前爆出劈腿2位傑尼斯男星，近日又宣布退出NMB48，粉絲大受打擊。（圖／橫野堇IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-05-25 08:00:00

20歲日本女星橫野堇外型亮眼，因有著火辣的身材獲封「最強Body」，她同時是女團NMB48的人氣成員，未料日前閃電宣布退團，但卻不是以「畢業」的名義，理由不明，遭外界揣測將轉行拍AV。此前，橫野堇爆出劈腿，前後與傑尼斯2位男星開房間，她因此登上版面形象大受影響，如今傳出退團消息，粉絲紛紛難以接受。

我是廣告 請繼續往下閱讀
橫野堇長相甜美，擁有F罩杯的好身材，獲封「最強Body」稱號，她被公司力捧成寫真女王，去年發行的寫真集《在你身邊》大賣，更登上日本公信榜寫真榜亞軍。

橫野堇本月23日宣布閃退所屬團體NMB48，她感謝過往遇到的挫折，才有今天的地位，在團體活動時過得很幸福，打從心底謝謝成員與粉絲，但橫野堇卻未明確公開退團理由，也沒用過往日本藝人退團慣用的「畢業」一詞，舉止受到討論。

橫野堇3月曾被週刊拍到與「關8」成員橫山裕在飯店過夜，6天後再被媒體抓包跟「關8」同門的「Aぇ!group」成員福本大晴約會，隨後還到旅館過夜，疑似劈腿的行徑讓外界傻眼。而她退出NMB48，加上成人片商SOD日前宣布，將砸1億日圓請大咖女星出道拍AV的傳聞，網友猜測橫野堇可能是轉行拍AV，但消息未獲證實。

▲▼橫野堇有臉蛋有身材，獲封「最強Body」。（圖／橫野堇IG）
▲▼橫野堇有臉蛋有身材，獲封「最強Body」。（圖／橫野堇IG）
▲▼橫野堇有臉蛋有身材，獲封「最強Body」。（圖／橫野堇IG）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
56.49%43.51%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
75.36%24.64%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
30.2%69.8%
2021-05-21-2021-05-24
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀