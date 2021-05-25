「最強Body」連續與2男星開房被抓 遭爆要拍赤裸動作片
20歲日本女星橫野堇外型亮眼，因有著火辣的身材獲封「最強Body」，她同時是女團NMB48的人氣成員，未料日前閃電宣布退團，但卻不是以「畢業」的名義，理由不明，遭外界揣測將轉行拍AV。此前，橫野堇爆出劈腿，前後與傑尼斯2位男星開房間，她因此登上版面形象大受影響，如今傳出退團消息，粉絲紛紛難以接受。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-05-25 08:00:00
橫野堇長相甜美，擁有F罩杯的好身材，獲封「最強Body」稱號，她被公司力捧成寫真女王，去年發行的寫真集《在你身邊》大賣，更登上日本公信榜寫真榜亞軍。
橫野堇本月23日宣布閃退所屬團體NMB48，她感謝過往遇到的挫折，才有今天的地位，在團體活動時過得很幸福，打從心底謝謝成員與粉絲，但橫野堇卻未明確公開退團理由，也沒用過往日本藝人退團慣用的「畢業」一詞，舉止受到討論。
橫野堇3月曾被週刊拍到與「關8」成員橫山裕在飯店過夜，6天後再被媒體抓包跟「關8」同門的「Aぇ!group」成員福本大晴約會，隨後還到旅館過夜，疑似劈腿的行徑讓外界傻眼。而她退出NMB48，加上成人片商SOD日前宣布，將砸1億日圓請大咖女星出道拍AV的傳聞，網友猜測橫野堇可能是轉行拍AV，但消息未獲證實。