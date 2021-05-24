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青春設計節　義大勇奪金銀雙獎

▲義大大傳系以「不透 明度Refraction」，榮獲青春設計節展場設計競賽金獎。（圖／義守大學提供）
▲義大大傳系以「不透 明度Refraction」，榮獲青春設計節展場設計競賽金獎。（圖／義守大學提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-05-24 19:41:27

今年「2021青春設計節」義守大學表現大放異彩，榮獲金、銀雙獎的殊榮，其中獲得金獎肯定的義大「大眾傳播學系」，應屆畢業學生以《不透明度Refraction》為題，將大學4年的成長歷程，運用創意讓外界驚豔年輕學子的無限可能，獲得評審青睞，榮獲展場設計競賽「金獎」；同時義大「創意商品設計學系」獲得銀獎。

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義大「大傳系」在青春設計節中共展出13組作品，包括劇情影片類、主題雜誌類、社區行銷類、紀錄片、論文、Youtuber等；獲得金獎的《不透 明度Refraction》，主要是將大學４年的淬鍊與成長，比喻為「不透」與「明度」兩個階段，運用抽象的想法與理念，巧妙呈現於展場中，以潔白無瑕的白色設計為展場基底，加上藍色、紫色點綴，表現出簡潔、俐落的視覺感，並在入口至出口的地板上貼著0%－100%，讓參展人實際感受從不透走往明度的轉化，設計理念既深又創新。

▲義大大傳系以「不透
▲義大大傳系以「不透 明度Refraction」，榮獲青春設計節展場設計競賽金獎。（圖／義守大學提供）
大傳系主任鄭瓊月指出，該獎項是「青春設計節」團隊設計最高榮譽，為同學感到相當驕傲；展場公播區前同學製作Refraction及Graduation牆面，代表折射出不同的樣貌，就像即將畢業的每一個「我」都有不同面貌，同時也符合年輕人喜愛拍照打卡的趨勢。

▲大傳系同學在展場地板上貼著0%－100%，讓參展人從不透走往明度。（圖／義守大學提供）
▲大傳系同學在展場地板上貼著0%－100%，讓參展人從不透走往明度。（圖／義守大學提供）
另外義大「創設系」的《設計的我 誰記得我》也榮獲展場設計競賽的「銀獎」，〈Jelly car潔力車〉與〈con-con barrier〉作品，入圍立體造型暨產品設計類競賽；另外，在「放視大賞」中，義大「數位多媒體設計學系」的《海爾格利亞》作品獲得遊戲類VR遊戲組優選，展現了堅強的實力和無限創意。

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