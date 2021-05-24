青春設計節　義大勇奪金銀雙獎

今年「2021青春設計節」義守大學表現大放異彩，榮獲金、銀雙獎的殊榮，其中獲得金獎肯定的義大「大眾傳播學系」，應屆畢業學生以《不透明度Refraction》為題，將大學4年的成長歷程，運用創意讓外界驚豔年輕學子的無限可能，獲得評審青睞，榮獲展場設計競賽「金獎」；同時義大「創意商品設計學系」獲得銀獎。





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義大「大傳系」在青春設計節中共展出13組作品，包括劇情影片類、主題雜誌類、社區行銷類、紀錄片、論文、Youtuber等；獲得金獎的《不透 明度Refraction》，主要是將大學４年的淬鍊與成長，比喻為「不透」與「明度」兩個階段，運用抽象的想法與理念，巧妙呈現於展場中，以潔白無瑕的白色設計為展場基底，加上藍色、紫色點綴，表現出簡潔、俐落的視覺感，並在入口至出口的地板上貼著0%－100%，讓參展人實際感受從不透走往明度的轉化，設計理念既深又創新。





▲義大大傳系以「不透 明度Refraction」，榮獲青春設計節展場設計競賽金獎。（圖／義守大學提供）