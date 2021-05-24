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屏東縣長潘孟安視察潮州快篩站　呼籲民眾勿恐慌

▲屏東縣政府24日緊急在潮州鎮中山公園設立「社區篩檢站」，縣長潘孟安上午特別前往視察。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.24）
▲屏東縣政府24日緊急在潮州鎮中山公園設立「社區篩檢站」，縣長潘孟安上午特別前往視察。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.24）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-24 21:00:00

屏東縣23日新增8個本土病例，其中7例在潮州鎮，屏東縣政府為盡早阻斷社區傳染鏈，24日緊急在潮州鎮中山公園設立「社區篩檢站」，縣長潘孟安上午特別視察篩檢站整備狀況，除提醒採檢人員做好防護措施及人潮動線、分流外，強調篩檢站將以潮州泗林、四春、光春、三和等4里且與確診者足跡有重疊的里民為優先篩檢對象，呼籲民眾勿恐慌。

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▲縣長潘孟安上午特別視察篩檢站整備狀況，強調篩檢站將以潮州泗林、四春、光春、三和等4里與確診者足跡有重疊里民為優先篩檢對象，民眾勿恐慌。（圖／屏東縣政府提供,
▲縣長潘孟安上午特別視察篩檢站整備狀況，強調篩檢站將以潮州泗林、四春、光春、三和等4里與確診者足跡有重疊里民為優先篩檢對象，民眾勿恐慌。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.24）
潘孟安表示，最近潮州新增的確診案例，主要是有雙北旅遊史及與確診者有接觸史，相關足跡除由環保局及鄉鎮公所清潔隊進行清消外，縣府並已敦請國軍弟兄5月25日2天內完成全鎮消毒。此外，為讓有症狀或接觸史、相對高風險者及早採檢，確診後及早隔離，特別在潮州設立「社區篩檢站」，並將同步進行PCR檢測，以增加快篩精準度。

潘孟安指出，篩檢站的篩檢對象以潮州泗林、四春、光春及二和等4里里民且與確診者足跡有同時間重疊者為優先。此外，4/20至5/19有雙北旅遊史，若有症狀的潮州鎮居民也可前來進行篩檢，並非網傳所有民眾都可前來社區篩檢站進行快篩。

潘孟安強調，目前縣內14家責任醫院（包含屏基、部屏、枋醫、寶建、恆基、東港安泰、高榮分院、恆旅、潮州安泰、輔英、大新、國仁、國軍分院、南門醫院）都已完成戶外篩檢站，曾有雙北旅遊史或與確診案例足跡重疊者，如有症狀的民眾，都可前往進行快篩，若無症狀者，請做好14天自我健康監測，非必要不出門。

▲潮州鎮中山公園「社區篩檢站」今天篩檢人數98人，快篩98人都是陰性，PCR還要等結果，明天網路預約人數已滿(30人)，電話預約確認中。（圖／屏東縣政府提供,
▲潮州鎮中山公園「社區篩檢站」今天篩檢人數98人，快篩98人都是陰性，PCR還要等結果，明天網路預約人數已滿(30人)，電話預約確認中。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05. 24）
屏東縣政府表示，潮州鎮中山公園設立「社區篩檢站」今天篩檢人數98人，快篩98人都是陰性，PCR還要等結果，明天網路預約人數已滿(30人)，電話預約確認中。

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