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快訊／北市議員林亮君助理確診！辦公室全員緊急接受篩檢

▲台北市議員林亮君。資料照片。（記者呂炯昌攝, 2019.8.20）
▲台北市議員林亮君。資料照片。（記者呂炯昌攝, 2019.8.20）

編輯中心/綜合報導

2021-05-24 20:59:41｜2021-05-24 21:21:32

近期疫情持續延燒，台灣近十日已經累計3592例本土新冠肺炎確診病例。而今（24）晚台北市議員林亮君也表示，自己有位助理同仁確診新冠病毒，目前全辦公室正緊急接受篩檢中。

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林亮君指出，今（24）日上午她的辦公室有一名同仁接獲PCR檢測陽性通知，也就是確診新冠病毒。該名同仁於5月17日出現不適症狀，5月18日前往快篩站檢測，當日快篩結果為陰性，今日才接獲PCR陽性通知。目前同仁健康狀況穩定，衛生局已安排近日前往檢疫所隔離。

林亮君也說，「雖然今天聽到這個消息，我也感到很震驚，同時也立刻擔心近日和我接觸到的人會不會因此受到影響」。她也補充因疫情逐漸加劇，自己從5/12號時便已自主停止參加公開群聚活動、不跑攤；5/14號開始實施服務處／議會辦公室分流上班；5/17號議會同仁居家辦公、服務處分流上班，只留一位同仁輪流值班；5/20號開始全體同仁居家辦公。

▲北市議員林亮君24日表示，自己有位助理同仁確診新冠病毒，目前全辦公室正緊急接受篩檢中。（圖／翻攝林亮君臉書）
▲北市議員林亮君24日表示，自己有位助理同仁確診新冠病毒，目前全辦公室正緊急接受篩檢中。（圖／翻攝林亮君臉書）
「目前我和其他同仁沒有出現相關症狀，但為保安全起見，已安排全體同仁接受篩檢」，林亮君表示「我們也會落實指揮中心頒布的防疫準則，與確診者出現症狀3天前有接觸者自主居家隔離，其他同仁自主健康管理。並自主回溯足跡，通知與確診同仁出現症況前後期間有接觸到的人。有任何進一步消息會隨時更新」。

林亮君最後也說，心情雖然有些波動，但會全力配合政府的一切防疫指引與自肅，同時線上服務也不會中斷，各位市民有任何狀況一樣歡迎和我們聯絡，「我們會全力繼續為大家服務。期待台灣團結早日度過疫情！」（編輯：潘毅） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
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2021-05-21-2021-05-24
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