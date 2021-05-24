快訊／北市議員林亮君助理確診！辦公室全員緊急接受篩檢

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林亮君也說，「雖然今天聽到這個消息，我也感到很震驚，同時也立刻擔心近日和我接觸到的人會不會因此受到影響」。她也補充因疫情逐漸加劇，自己從5/12號時便已自主停止參加公開群聚活動、不跑攤；5/14號開始實施服務處／議會辦公室分流上班；5/17號議會同仁居家辦公、服務處分流上班，只留一位同仁輪流值班；5/20號開始全體同仁居家辦公。
「目前我和其他同仁沒有出現相關症狀，但為保安全起見，已安排全體同仁接受篩檢」，林亮君表示「我們也會落實指揮中心頒布的防疫準則，與確診者出現症狀3天前有接觸者自主居家隔離，其他同仁自主健康管理。並自主回溯足跡，通知與確診同仁出現症況前後期間有接觸到的人。有任何進一步消息會隨時更新」。
林亮君最後也說，心情雖然有些波動，但會全力配合政府的一切防疫指引與自肅，同時線上服務也不會中斷，各位市民有任何狀況一樣歡迎和我們聯絡，「我們會全力繼續為大家服務。期待台灣團結早日度過疫情！」（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。