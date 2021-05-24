林瑋豐控PTT搞「認知作戰」！反被揪自導自演 鄉民女神怒

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黃拉結也表示，「之前就有不少人要她不要看PTT的言論，告訴我那邊都已經泛政治化有各種顏色各種立場、更有中國網軍進駐，已經沒有參考性，要我放棄PTT」。她則認為八卦板本來就是小型的社會，各種言論各路人馬，大家只要有一個帳號在手、只要能說出一番道理，都有自由發言的機會。
黃拉結認為，「我一直都認為人不要只活在同溫層裡，要能廣納不同的看法和各個陣營的想法，換位思考一直都是我無法放棄PTT的原因；縱使因為鄉民知道我要選舉、懷疑我上PTT推文的動機，或者鄉民噓我討厭我，在這邊更不是沒有黑過，我還是習慣每天一睜開眼就上去看鄉民在討論什麼，最近流行罵誰」。
而這次網路寫手林瑋豐造成的風波，也讓黃拉結感慨「鄉民是獨立的個體，請不要兩邊都引戰再瞎掰ＰＴＴ被滲透，然後還被發現各種反串各種引戰各種撕裂，台灣目前最大的敵人不是病毒嗎？怎麼自己先打起來了？人都有立場，但是不要忘記是非一定要排在立場前面，因為我還有著良心，林瑋豐出來打球」。（編輯：潘毅）
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