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林瑋豐控PTT搞「認知作戰」！反被揪自導自演 鄉民女神怒

▲鄉民女神qn針對此次PTT「認知作戰」風波發文。（資料照片／記者李春台攝）
▲鄉民女神qn針對此次PTT「認知作戰」風波發文。（資料照片／記者李春台攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-24 22:00:41｜2021-05-24 22:29:51

台灣知名論壇《PTT》遭到網路寫手林瑋豐、民進黨立委王定宇等人指控，裡面不少言論是「認知作戰」，認為有中國勢力介入操弄論壇風向。隨後卻有鄉民找出林瑋豐使用名為「bj26bj」的帳號自導自演、反串留言，引爆輿論譁然。對此，鄉民女神qn也感慨表示「人都有立場，但是不要忘記是非一定要排在立場前面，因為我還有著良心，林瑋豐出來打球」。

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黃拉結（qn）今（24）日在臉書提到，自己是從PTT發跡的，一直很喜歡這個地方，到現在都還是一樣沒有改變，也一直都很感謝PTT給予了話語權。

黃拉結也表示，「之前就有不少人要她不要看PTT的言論，告訴我那邊都已經泛政治化有各種顏色各種立場、更有中國網軍進駐，已經沒有參考性，要我放棄PTT」。她則認為八卦板本來就是小型的社會，各種言論各路人馬，大家只要有一個帳號在手、只要能說出一番道理，都有自由發言的機會。

▲鄉民女神qn感慨表示「人都有立場，但是不要忘記是非一定要排在立場前面，因為我還有著良心」，並要林瑋豐「出來打球（面對）」。（圖／翻攝黃拉結臉書）
▲鄉民女神qn感慨表示「人都有立場，但是不要忘記是非一定要排在立場前面，因為我還有著良心」，並要林瑋豐「出來打球（面對）」。（圖／翻攝黃拉結臉書）
黃拉結認為，「我一直都認為人不要只活在同溫層裡，要能廣納不同的看法和各個陣營的想法，換位思考一直都是我無法放棄PTT的原因；縱使因為鄉民知道我要選舉、懷疑我上PTT推文的動機，或者鄉民噓我討厭我，在這邊更不是沒有黑過，我還是習慣每天一睜開眼就上去看鄉民在討論什麼，最近流行罵誰」。

而這次網路寫手林瑋豐造成的風波，也讓黃拉結感慨「鄉民是獨立的個體，請不要兩邊都引戰再瞎掰ＰＴＴ被滲透，然後還被發現各種反串各種引戰各種撕裂，台灣目前最大的敵人不是病毒嗎？怎麼自己先打起來了？人都有立場，但是不要忘記是非一定要排在立場前面，因為我還有著良心，林瑋豐出來打球」。（編輯：潘毅）

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