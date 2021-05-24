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鄉民轟綠寫手自導自演　林瑋豐發聲明致歉：在反串

▲中央流行疫情指揮中心提醒，疾管家LINE官方帳號僅有一個，民眾勿受騙加入冒名社群。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心提醒，疾管家LINE官方帳號僅有一個，民眾勿受騙加入冒名社群。（圖／指揮中心提供）

記者林莞茜/綜合報導

2021-05-24 22:12:08

本土疫情持續升溫，不只疫情要圍堵，連假訊息也必須嚴防，民進黨立委王定宇以及親綠網路寫手林瑋豐今（24）日指控中國採取「認知作戰」將PTT視為下個滲透平台，偽造疾管署「疾管家」對話，但在鄉民追查後發現，反轟整件事為林瑋豐自導自演。晚間林瑋豐也在個人臉書上發聲明，對自以為有趣的反串留言表達歉意，並會自此刻開始一切暫停在眼球中央電視台的工作職務。

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今日PTT八卦版遭民進黨立委王定宇指控有中共同路人在進行認知作戰，揚言要查辦，鄉民不甘示弱，群起追查要「神出」背後的發文者，最後發現在版上不斷這位「中共同路人」疑似就是親綠網路寫手林瑋豐，而他自己也在下午發文指控PTT已被滲透，遭鄉民出征痛批自導自演。

對此，林瑋豐晚間在臉書上發出聲明表示，他今日在個人臉書上的貼文以及PTT上的留言造成外界紛擾及討論，他個人感到萬分抱歉，對於所有自以為有趣的反串留言，也表達歉意。

▲林瑋豐指控PTT八卦版上遭中共同路人滲透，24日晚間發聲明稱對自己以為有趣的反串留言表達歉意。（圖／擷取自林瑋豐臉書）
▲林瑋豐指控PTT八卦版上遭中共同路人滲透，24日晚間發聲明稱對自己以為有趣的反串留言表達歉意。（圖／擷取自林瑋豐臉書）
 

林瑋豐更說，他在眼球中央電視台的工作職務，將在此刻開始一切暫停，若外界有任何指教，請在臉書留言。而揚言要嚴辦「中共同路人」並依照國安法重罰的王定宇也被圍剿，網友湧入他們兩個的臉書內留言，狂批「認知作戰是自己人發動」、「PTT抓到人了！快去查他」、「要罰多少錢？」、「別人就是中共同路人，你講就是反串」，也有網友有樣學樣反串地說「我相信委員也是受害者！趕快拱出林瑋豐吧，大家都相信您的清白」。

▲林瑋豐指控PTT八卦版上遭中共同路人滲透。（圖／取自林瑋豐臉書）
▲林瑋豐指控PTT八卦版上遭中共同路人滲透。（圖／取自林瑋豐臉書）
 

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
49.21%50.79%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
82.87%17.13%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
30.59%69.41%
2021-05-21-2021-05-24
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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