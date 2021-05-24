齊心防疫，市府挺你！陳其邁公布高市府疫情期間紓困方案

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陳其邁在臉書公布的一系列紓困方案計有齊心防疫2.0專案貸款、青創貸款還款展延及利息補貼、市有產業園區規費減半租金緩繳、市有地租金減免、公有市場攤商規費減半、安心就業計畫 、（線上）職訓津貼補助、勞工失業生活及其子女就學補助、稅捐緩繳減(免) 、市府場館規費減緩繳、農漁業多元行銷及補助等相關方案，希望與市民們一起共度難關。
陳其邁表示，昨天的專家會議，經過跟四大醫學中心、流行病學專家們，共同討論，加強醫院防護，高雄市流行疫情指揮中心專家小組內高雄長庚胸腔內科林孟志教授（前副院長），他也是國內院內感控的專家，說明針對醫院量能整備外，高雄市加強醫院防疫加嚴措施。減少醫院民生附設部門中不必要的商店、部門，加強感染控制、確保防疫安全。醫院對照服員（看護工）應全面快篩，而且不得跨機構、跨病房工作。強化醫院武漢肺炎感管查核。
陳其邁也說，今天高雄有五例個案，這五例都屬於群聚感染，市府也正在擴大匡列可能的接觸者，會用完整的疫調及篩檢讓所有接觸者都能夠掌握。再一次跟大家說謝謝，也感謝居家隔離的朋友的犧牲，讓社區風險降低，不要獵巫。
陳其邁也邀請大家關心的幾個案例，其中來自新北的案2336串門子餐廳群聚專案，目前第一圈、第二圈、第三圈共匡列436人，都已採檢完畢，僅第一圈8人為陽性，其餘428人都為陰性。另外就案3459漢神案，個案CT值30，符合解隔離條件的病毒量標準，顯示他的傳染力不高、風險低。另外，三圈接觸者已經匡列共218人，全部檢驗結果都為陰性。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。