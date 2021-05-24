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齊心防疫，市府挺你！陳其邁公布高市府疫情期間紓困方案

▲高雄市長陳其邁今天在臉書代表高市府向市民說很歹勢，並公布一系列公布疫情期間紓困方案。（圖／截自陳其邁臉書）
▲高雄市長陳其邁今天在臉書代表高市府向市民說很歹勢，並公布一系列公布疫情期間紓困方案。（圖／截自陳其邁臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-05-24 22:29:28

「為了防疫，短期內做了很多防疫措施，對大家生活、經濟上造成了一些影響，高雄市政府也感到很歹勢。」高雄市長陳其邁今(24)日在臉書代表高市府向市民說很歹勢並公布一系列公布疫情期間紓困方案。

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▲陳其邁在臉書公布的一系列紓困方案計有齊心防疫2.0專案貸款、青創貸款還款展延及利息補貼等。（圖／截自陳其邁臉書）
▲陳其邁在臉書公布的一系列紓困方案計有齊心防疫2.0專案貸款、青創貸款還款展延及利息補貼等。（圖／截自陳其邁臉書）
陳其邁在臉書公布的一系列紓困方案計有齊心防疫2.0專案貸款、青創貸款還款展延及利息補貼、市有產業園區規費減半租金緩繳、市有地租金減免、公有市場攤商規費減半、安心就業計畫 、（線上）職訓津貼補助、勞工失業生活及其子女就學補助、稅捐緩繳減(免) 、市府場館規費減緩繳、農漁業多元行銷及補助等相關方案，希望與市民們一起共度難關。

▲陳其邁在臉書公布的一系列紓困方案計醫院加強防護措施。（圖／截自陳其邁臉書）
▲陳其邁在臉書公布的一系列紓困方案計醫院加強防護措施。（圖／截自陳其邁臉書）
陳其邁表示，昨天的專家會議，經過跟四大醫學中心、流行病學專家們，共同討論，加強醫院防護，高雄市流行疫情指揮中心專家小組內高雄長庚胸腔內科林孟志教授（前副院長），他也是國內院內感控的專家，說明針對醫院量能整備外，高雄市加強醫院防疫加嚴措施。減少醫院民生附設部門中不必要的商店、部門，加強感染控制、確保防疫安全。醫院對照服員（看護工）應全面快篩，而且不得跨機構、跨病房工作。強化醫院武漢肺炎感管查核。

▲陳其邁在臉書公布的一系列加強醫院防疫加嚴措施。（圖／截自陳其邁臉書）
▲陳其邁在臉書公布的一系列加強醫院防疫加嚴措施。（圖／截自陳其邁臉書）
陳其邁也說，今天高雄有五例個案，這五例都屬於群聚感染，市府也正在擴大匡列可能的接觸者，會用完整的疫調及篩檢讓所有接觸者都能夠掌握。再一次跟大家說謝謝，也感謝居家隔離的朋友的犧牲，讓社區風險降低，不要獵巫。

陳其邁也邀請大家關心的幾個案例，其中來自新北的案2336串門子餐廳群聚專案，目前第一圈、第二圈、第三圈共匡列436人，都已採檢完畢，僅第一圈8人為陽性，其餘428人都為陰性。另外就案3459漢神案，個案CT值30，符合解隔離條件的病毒量標準，顯示他的傳染力不高、風險低。另外，三圈接觸者已經匡列共218人，全部檢驗結果都為陰性。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
49.21%50.79%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
82.87%17.13%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
30.59%69.41%
2021-05-21-2021-05-24
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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