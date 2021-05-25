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鄉民控綠寫手PTT反串發文　指揮中心：違法負責是必然　

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說明全國防疫會議共識。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說明全國防疫會議共識。（圖／指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-05-25 10:02:44｜2021-05-25 11:21:06

民進黨政府近期不斷提醒國人，注意中國使出的「認知作戰」，總統蔡英文、立委王定宇亦在臉書呼籲不要相信PTT上鼓吹「移除疾管家」的假訊息，結果有鄉民爆料，該假訊息疑似是前風傳媒記者、YouTube眼球中央電視台寫手的林瑋豐在PTT反串發文、留言，遭疑自導自演，更被挖出林的太太，就是民進黨網路社群中心副主任楊敏。對此，指揮中心副指揮官陳宗彥今（25）日表示，任何人有違反法律，就要負起法律責任，這是必然的。

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其實，對於鄉民爆料，該假訊息疑似林瑋豐在PTT反串發文、留言，遭疑自導自演，林瑋豐也在深夜以5點聲明回應表示自己覺得有趣才反串，網路的一切發言與配偶無關。

今日在指揮中心全國防疫會議記者會上，媒體也詢問林瑋豐散播假訊息、立委王定宇也轉發假訊息是否會重罰他們？陳宗彥表示，有關PTT上鼓吹「移除疾管家」的假訊息這部分，已交由刑事警察局調查，任何人防疫不能置身於外，假消息防堵大家要肩負責任，任何人有違反法律，就要負起法律責任，這是必然的。

對於有人鼓吹刪除疾管家，並指向PTT，PTT是否已成為對岸認知作戰的空間？認知作戰與言論自由之間尺度如何衡量？是否壓縮公共討論空間？對此，陳宗彥強調，指揮中心所提是明確的假訊息，無關言論自由或公共討論議題。他也再次呼籲所有人在這段時間看到假訊息，應先阻斷掉、停一下，不要急著轉發，應查證後再做後續動作。不會讓假訊息影響干擾社會。

他也強調，即便是PTT，指揮中心都有請刑事警察局偵九隊，針對不同資訊進來持續關注，而這段時間看起來，很多透過境外IP及網站跳板進入台灣社會來，這是指揮中心最近觀察到的現象。

至於反串發文是否構成假訊息？如果往後出現類似狀況當事人都解釋是反串發文，是否就不構成犯罪？若立委轉發是否也相同處理？陳宗彥重申，這案已經有交查，而且任何人如果涉及法律責任，他就該負起應負的法律責任。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
57.85%42.15%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.6%27.4%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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