王定宇臉書遭出征　民眾黨發言人：委員支持重罰嗎

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王定宇稍早引用林瑋豐的貼文指控，中國認知作戰動到防疫重要資訊平台「疾管家」，他們偽造疾管家對話，然後在用這個偽造對話，交棒給PTT、臉書等社群平台發動攻擊，要求大家封鎖這個已經有超過700萬用戶的官方防疫平台。王定宇強調，這是影響防疫安全和國家安全的認知作戰攻擊行為，我們已經要求相關單位儘速查處，並表示：「不管他IP怎麼浮動，還是追的出來，很多是台灣的網路行銷公司」。
王定宇還說：「提醒這些「工具性帳號」後面的「真人」，受命、受託中國、港澳黨政軍及附隨組織，對台灣進行工作，影響國家安全者，可以依照2019新修訂的國安法2-1、2-2、5-1最重可罰七年以上有期徒刑，併科罰金最高一億（不是王炳中那種輕罰的舊國安法，在修法前的違法行為適用舊法），你們收錢來擾亂台灣，該看看刑責是否划算吧！」
不過，前PTT八卦版主長男次男留言糾正：「跟風洗板一直是八卦板固有文化，比如地震文、鳥之詩、關鍵字之亂等等都是鄉民最愛玩的洗板行為。裡面很多憤世嫉俗的鄉民，也有在各領域有出色表現的馬雅人哆啦王，當然各地行銷公司、記者、政治人物也不在話下，但你質疑的這些帳號是否為行銷公司操作，PTT一直都有專業團隊在判定和處理，之前也曾抓出過3000多個可疑行銷帳號，都是有一套的SOP，不能只用『大量洗板』就斷定是行銷公司所為。」
而林瑋豐晚間也在臉書貼出道歉聲明：「今天在個人臉書上的貼文以及PTT上的留言，造成外界紛擾及討論，個人感到萬分抱歉，對於所有自以為有趣的反串留言，個人也表達歉意。有關本人在眼球中央電視台的工作職務，此刻開始一切暫停，如外界有任何指教，請到本人臉書留言」。網友又查出，原來他的妻子楊敏竟是民進黨網路社群中心副主任。
對此，各方批評聲浪湧進王定宇臉書，名嘴羅有志譏諷王定宇：「沒事，看看你有沒有地方住（ㄉㄨㄛˇ）而已...不要再去找阿方喔⋯⋯」去年曾代表民眾黨參選立委的民眾黨員何景榮更酸王定宇：「請問 #林瑋豐 是不是委員的網軍？還是也只是您的 #房東 而已？」民眾黨發言人楊寶楨也到王定宇貼文留言質問：「如果是自己人自導自演的認知作戰，委員也支持重罰嗎？」
網友也紛紛在王定宇的貼文留言嘲諷：「請問委員怎麼認知林瑋豐這個人呀！」、「你不辦林瑋豐就是包庇中共同路人」、「委員您也是認知作戰的受害者」、「王立委不要只看標題好嗎?」、「要學王委員一樣發做夢文逃避責任，不然會被罰300萬喔」，另外有網友稱，林瑋豐的論文指導教授是民進黨立委范雲並痛批：「老師3＋11毀了台灣防疫，徒弟搞反串認知作戰要毀掉台灣最大BBS PTT，真的是有夠厲害的一對師徒。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼