醫療累到極限邊緣！醫憂心「一群人」：病毒繼續僥倖傳播
台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，許多醫護人員也持續在第一線守護台灣人民的健康。對此，昨（24）日新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉在臉書PO文坦言「雙北的醫療夥伴們，已經累到極限邊緣」，並呼籲大家「同島一命！現在是雙北，一不小心就會是全台灣」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-25 07:37:18
白永嘉在臉書粉絲團《急診醫師的眼睛》提到，雙北的醫療夥伴們，已經累到極限邊緣，醫療照護體系下的每一個人，都擔心自己不小心會被傳染，害到自己最親的家人，但還是要堅守自己崗位，盡力去拯救每一個病人，沒有人希望自己被感染，相信確診的病人，還有所有被匡列、自主管理的朋友，此刻心裡一定非常恐慌、焦慮、害怕，希望他們平靜安穩，盡速恢復健康。
白永嘉指出，但最令人擔心的是有一群人，因為自己心中的害怕，怕過去沒有人知道事情被發現，明明知道去了非常危險的地方，卻仍然隱瞞，覺得自己沒有這麼倒楣，應該不會確診，或是害怕已被感染，但不敢去面對，甚至還有已知道確診卻失聯，消失躲在陰暗的角落，繼續和別人接觸，病毒繼續藉著僥倖傳播。
白永嘉也呼籲「同島一命！現在是雙北，一不小心就會是全台灣」，他拜託大家，下決心認真保護自己家人，盡可能減少暴露在危險中，降低所有醫療人員的負擔，讓辛苦危險的醫療夥伴們，奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏，累得才有價值，台灣才有機會脫離這一切凶惡，恢復正常的生活，最後喊話「台灣人加油！」（編輯：賴詠璿）
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