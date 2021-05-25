6縣市高溫示警　專家：午後有強降雨

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吳德榮表示，昨日因「滯留鋒」前不穩定、激發強對流，帶來局部大雨、豪雨，雙北有局部短暫積水，新北另有坍方的現象發生；當然對缺水也略有助益。今天觀測資料顯示，台灣上空仍有昨日強對流胞消散中的高層雲。花東有殘餘局部少量降雨。
吳德榮說，最新模擬顯示，今天「滯留鋒」在台灣徘徊，有局部陣雨或雷雨的機率，尤其午後要特別注意「劇烈天氣」及較大雨勢。明（26）日「滯留鋒」強度減弱、北移，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，氣溫回升。
週四、五（27、28日）「滯留鋒」北移至北部海面，相對空檔、天氣炎熱，要防曬、防中暑；但大氣仍不穩定，午後山區有局部短暫陣雨的機率。
吳德榮指出，由於理論上的限制，愈接近模擬末期，「不確定性」愈大，尤其當東亞大氣環流模擬有「熱帶擾動」、「太平洋高壓」及「滯留鋒」等天氣系統同時存在，其間複雜的交互作用，任何模式皆可能存在極大的誤差。最新資料顯示，歐洲模式模擬週六、日（29、30日），「滯留鋒」接近、大氣不穩定度已提高，但要到下週一、二（31、1日）「滯留鋒」才在台灣南北徘徊。
美國模式(GFS)模擬的「滯留鋒」則已在週五(28日)南下，且在台灣附近徘徊4、5天。至於週六起「滯留鋒」接近及徘徊期間，歐、美模式皆模擬有「劇烈天氣」及大量降雨發生的機率，但降雨強弱變化的節奏，各模式模擬並不相同，且都在調整，應持續觀察並作修正。