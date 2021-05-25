  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台接連遇困境　彭博：缺水最嚴重　凸顯氣候變遷長期問題

▲台灣近日遭受疫情、乾旱、缺電等多重危機夾擊，外媒報導分析，缺水問題凸顯台灣無法置身於全球氣候變遷的長期議題之外。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣近日遭受疫情、乾旱、缺電等多重危機夾擊，外媒報導分析，缺水問題凸顯台灣無法置身於全球氣候變遷的長期議題之外。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-25 08:56:17

台灣近日爆發大規模新冠本土疫情，加上乾旱、缺電等多重問題夾擊，在在都考驗台灣的應變和壓力承受能力。有外媒25日刊文分析，在台灣面臨的困境中，缺水問題似乎更為棘手，因為台灣的氣候環境在過去幾十年已陸續發生變化，也顯示台灣無法置身於氣候變遷的威脅之外。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《彭博社》報導，今年年初，台灣的經濟和股市還蓬勃發展，幾乎沒有新冠本土病例，展現出在全球大流行中截然不同的氣氛。然而，隨著本土病例激增，情勢一下子就出現戲劇性的翻轉，當局為了遏止疫情，不斷擴大限制範圍，但與此同時，缺水的問題可能更加嚴峻。

報導指出，台灣的氣候在過去幾十年間出現變化，根據監測平台的數據，從1957年到2006年，夏天變長了近一個月，冬天則減短了一個月；在過去的一世紀中，平均溫度上升了約攝氏1.3度，為全球增長率的一倍，到本世紀末，平均溫度可能至少會再次上升。

報導也提到，去年是台灣半個多世紀以來，第一次沒有遭受颱風侵襲的年份，被認為是造成現今乾旱的原因之一，另一個原因則是全球性的反聖嬰現象(La Nina)。

報導並引述了凱基投顧經濟研究員的分析，缺水問題其實一直都在發生，並不是最近才開始，若能源供給的持續短缺，很難不導致台灣的投資和出口優勢縮減；惠譽信評本月稍早的報告中也聲稱，台灣旱災擴大顯示水資源壓力與降雨模式變遷，可能成為遍及價值鏈的財務風險，在水資源分配上造成社會對立緊張。雖然疫情的急遽升溫可能暫時掩蓋了氣候變遷帶來的脆弱性，但台灣終究不可能置身於全球氣候變遷的長期課題之外。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
57.85%42.15%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.6%27.4%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀