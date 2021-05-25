台接連遇困境　彭博：缺水最嚴重　凸顯氣候變遷長期問題

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，台灣的氣候在過去幾十年間出現變化，根據監測平台的數據，從1957年到2006年，夏天變長了近一個月，冬天則減短了一個月；在過去的一世紀中，平均溫度上升了約攝氏1.3度，為全球增長率的一倍，到本世紀末，平均溫度可能至少會再次上升。
報導也提到，去年是台灣半個多世紀以來，第一次沒有遭受颱風侵襲的年份，被認為是造成現今乾旱的原因之一，另一個原因則是全球性的反聖嬰現象(La Nina)。
報導並引述了凱基投顧經濟研究員的分析，缺水問題其實一直都在發生，並不是最近才開始，若能源供給的持續短缺，很難不導致台灣的投資和出口優勢縮減；惠譽信評本月稍早的報告中也聲稱，台灣旱災擴大顯示水資源壓力與降雨模式變遷，可能成為遍及價值鏈的財務風險，在水資源分配上造成社會對立緊張。雖然疫情的急遽升溫可能暫時掩蓋了氣候變遷帶來的脆弱性，但台灣終究不可能置身於全球氣候變遷的長期課題之外。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。