抓包PTT反串！林瑋豐深夜5點聲明：發言與太太無關

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林瑋豐指出，個人自認自己的反串留言，反諷惡搞意味十分明顯，不會被當作真實立場，但確實有多則內容不當，例如：拿工人開玩笑。個人於在PTT上站十餘年，從16年前就讀大學時，就註冊多個帳號，在相關政治版上玩反串留言，樂此不疲。直到2014年，因媒體工作需求，單日超貼同間公司新聞被抓包，分身被刪，本尊帳號遭水桶7年，至日前八卦板水桶解除後，才再度上站玩反串，相關水桶紀錄在站內均可查詢。個人在PTT及臉書上的任何發言，若有任何法律問題，本人也願意坦然接受。





第二，針對配偶立場部分，林瑋豐說，個人日常在網路社群的發文，一直以來都與配偶無關，就如同一般使用者不會跟另一半說自己要推什麼文。





林瑋豐指出，事實上，太太對自己的網路社群使用有諸多不滿，也時常勸誡不要沉迷於網路筆戰，更別提指示或建議發文，兩人相識十一年來，在工作和網路社群使用上始終為獨立個體，本就互不干涉，外界不必要的臆測及影射，希望到此為止。





第三，有關個人在眼球中央電視台職務一事，林瑋豐說，已達成協議，即刻起一切暫停，過去相關工作內容，依照眼球團隊風格，不分立場討論議題，亦撰寫過不少嘲諷執政黨及政府的報導，並無私人立場。





第四，林瑋豐表示，個人在政治立場上是民進黨及蔡英文支持者，過去三次投票，個人也曾將票投給其他政黨。然而，自己除了原先的工作外，也有其他媒體的投書稿費，沒有任何一筆收入來自中央或地方政府，及民進黨上下任何組織。





第五，林瑋豐解釋，發文的初衷，是對於「疾管家」在防疫中是極為重要的正式管道，卻在網路上遭到質疑，甚至鼓吹刪除，本人因此心急並發表評論。對於未有完整查證，導致將部分PTT帳號視為有系統的認知作戰，是個人的錯誤，也在此道歉。





林瑋豐也說，不少友人來訊或直接留言指責，個人虛心接受一切批評，沒有反駁及怨言，本人也會暫停所有PTT及臉書發文活動，對不妥的網路發言深自反省。



